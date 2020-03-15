境外倒灌嚴峻 京城封閉未放鬆 累計輸入確診22宗

明報記者 鄭海龍

武漢採訪後3次隔離 窗外北京如空城

由於曾赴武漢採訪，從過年前開始經歷了3個居家隔離期後，記者終獲通知辦理解除隔離證明。在這之前，記者每日與外界最近距離的接觸，要算是陽台的窗戶。由於街上行人稀少，窗外的北京就像座空城。朋友之間的聯絡僅局限於網絡或電話，即使邀約飯局，也多會得到「改天再說」地果斷回絕。

3月的北京春和日麗，沿故宮筒子河邊上的玉蘭花已滿樹含苞，周邊居民區卻全部關閉大門，設立警示標牌，社區疫情防控人員24小時執勤，區外人員禁入。和其他小區一樣，這些老舊社區多通過網絡購買生活物資，偶有出門者也做好全身防護下，盡量採購多日的物資。食肆或紀念品店也基本都貼上暫停營業告示，偶有開店的士多也封上大門，僅留一個窗口，店主將商品擺在窗口着人自取，支付則通過手機過數。

過往熙來攘往的西單和王府井大街，在正午時分人也不多。春節裝飾仍待拆除，促銷台上的許願留言，日期還停在1月初疫情未爆發的階段。雖然大型商場已恢復營業，但卻關閉大部分出入口，僅留一兩個供顧客進出，旁邊則有專人檢測體溫。即便在午餐時分，商場飲食樓層也難見顧客。全聚德王府井店在門口設有外賣攤位，雖然允許堂食，但食客需測體溫並留下聯絡方式方可進入，店內的餐桌也全部改成間距超過一米的一至兩人台。但即便如此，店內食客加上記者也只有3人。

步行街無行人 允堂食無客食

天安門廣場仍是檢查最嚴格的地方，除要提供身分證和過安檢外，還需測體溫及出示解除隔離證明方可放行。平時日乘客量數百萬人次的北京地鐵各站，均循環播放防疫消息，進出也需測體溫，但卻沒有多少乘客。即便是在早晚高峰時段，在客流量最大的中轉站，也可以找到座位。車上的巡防人員在安全巡查外，還會責令摘掉口罩的乘客將口罩戴好。

近日網上有消息稱，3月16日北京居民出行正常化，17日公交正常化，24日結束全市一級響應及輪班居家辦公模式，有序全面復工。但《北京日報》引述北京疫情防控領導小組稱，網傳內容不屬實。昨日北京公布累計境外輸入確診個案22宗，其中意大利14宗、伊朗3宗、西班牙1宗、英國2宗、美國2宗，顯示北京防範境外輸入形勢十分嚴峻。

（抗疫新階段）