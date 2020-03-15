研究：封城令內地感染者減少70萬

為130城市爭取2.91天

澎湃新聞報道，10日，預印本平台medRxiv在線發表了來自中國、美國和英國的22位科學家聯合完成的「中國COVID-19疫情爆發的最初50天內傳播控制措施的作用」研究，評估中國在武漢封城及後續措施對病毒傳播和控制的影響，指出有關措施將疫情擴散到其他城市的時間推遲2.91天，使逾130個城市受益，覆蓋中國一半以上面積和人口。在這些干預措施中，最有效的是暫停市內公共交通、關閉娛樂場所和禁止公共集會。

研究通過對基本傳染數（無干預措施下一個病患能傳染多少人的平均數）的估算，還得出如沒有武漢封城或國家應急響應，到2月19日，即疫情爆發第50天，在武漢以外地區確診病例將達到74.4萬例（±15.6萬）。不過，論文強調，中國人口中很大一部分人仍面臨感染風險，放鬆防控可能導致傳播死灰復燃。鑑於病毒繼續在全球傳播，有關手段和結果是否可在中國以外複製，以及哪些干預措施最有效，急需調查。

該研究的通訊作者為北京師範大學副教授田懷玉、英國牛津大學教授Christopher Dye和教授Oliver G. Pybus、美國普林斯頓大學教授Bryan T. Grenfell、中國軍事醫學科學院研究員楊馥瑞。參與的包括北京師大遙感科學國家重點實驗室、英國牛津大學動物系、美國哈佛醫學院等共15間機構。

（抗疫新階段）