起源成謎 內媒：三大疑團待解

報道稱世衛組織和國際醫學期刊《刺血針》論文曾提到，去年12月的一些初始病例與最被爆出疫情的華南海鮮市場有關，但另一些卻與該市場無接觸。中科院西雙版納熱帶植物園等機構研究人員2月發表的論文也稱，分析12個國家93個病毒樣本，發現只有部分來自該市場。

一家四口華南海鮮市場43天沒感染

無獨有偶，關於華南海鮮市場，內地媒體近日紛紛報道有一家四口在疫情爆發後，在除了戴口罩沒別的防護裝備下，在市場內足足生活了43天的消息。4人檢測後並未感染，但現在仍在隔離。綜合上游新聞和中國新聞周刊報道，市場管理人員顧剛生和義子一家三口，在此期間一直居在市場東區二樓一個300呎左右的宿舍，只是靠開窗通風，直到3月3日當局再進入市場消毒時，才被發現。

中新社的報道沒有提到外界對武漢病毒所可能播毒的質疑，但卻引述日本朝日電視台上月稱，病毒可能源於美國，在去年美國1.4萬宗死於流感的個案中，有部分是由新冠肺炎引起的。上周美國疾控中心主任雷德菲爾也承認美國有死於流感的人被驗出新冠病毒。此外，美國白宮請願網站「We the People」本月10日出現一條請願帖，要求美國政府公布美軍最大生化武器基地德特里克堡（Fort Detrick）去年8月突然關閉的「真正原因」，澄清是否涉及新冠病毒及有無泄漏問題。

至於病毒如何從自然界進入人類社會，報道稱首先要找到中間宿主，因為中間宿主為病毒提供變異進化和接觸人類的機會。目前蝙蝠應是自然宿主，但穿山甲是否中間宿主則有待更多論證。

（抗疫新階段）