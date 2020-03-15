「美軍播毒論」發酵 特朗普：人人知從哪來 美召抗議 崔天凱：妄估疫源無意義

美官員：中方想洗刷污名

對於趙立堅的說法，美國國務院表示嚴正抗議，於13日召見崔天凱。據美國傳媒報道，美國國務院亞太助理國務卿史達偉（David Stilwell）向崔天凱表示「嚴正態度」，表示美國不會容忍中國為轉移對於疫情的指摘發表這樣的言論。而崔天凱的態度也很強硬（very defensive）。路透社引述不願具名的美國務院官員表示，中方想要洗刷自己挨批「引發全球疫情大流行和對外隱匿疫情」的污名，又稱「散布陰謀論既危險又荒謬」。

崔：應由科學家解答

崔天凱同日接受央視《新聞1+1》節目專訪時表示，「我覺得病毒的源頭問題，還是應該讓科學家來回答。其他人妄加猜測，沒有什麼意義，而且對於各國抗擊疫情工作也沒有任何幫助，可能會製造恐慌、散布歧視，甚至傳播謠言」。崔天凱強調，世界衛生組織在命名病毒時有其原則，大家應該聽從。他還表示，疫情發生後，美國社會各界和美國人民，都對中國表達了很大的理解和支持，又說「一些完全從自己的一己私利出發的奇談怪論，不符合國際社會共同利益，亦完全違背經濟規律，不用太當回事」。

特朗普上周五（13日）在白宮記者會上，被記者問及趙立堅的言論時說：「他們知道病毒來自哪裏，我們全部都知道病毒來自哪裏（They know where it came from, we all know where it came from）」。他說自己有讀過趙立堅轉發的有關文章，但不認為文章具有代表性。他也明確表示，此前跟中國國家主席習近平通話時，不曾談論這個議題。

病毒源頭引起的中美「口水戰」並非始於近日，早在上月，美國參議員科頓（Tom Cotton）已稱病毒源頭是武漢的P4病毒所，促中國「開放國際有能力的科學家調查」。當時中國曾提出抗議。隨後，8國研究機構的27名病毒學、流行病學等領域科學家在國際醫學期刊《刺血針》（The Lancet）聯名發文，反對有關新型冠狀病毒的陰謀論，反駁病毒為人工合成的說法。

稱遭趙立堅封鎖 美參議員斥小丑

另外，美國共和黨聯邦參議員霍利（Josh Hawley）上周五在Twitter上說，趙立堅把他封鎖（blocked）了。他稱對方為「中國外交部小丑」，並說這是「因為我敢於挑戰他的謊言」，中國共產黨向他的人民和世界撒謊，他們要為此負責。

明報記者

（抗疫新階段）

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