「美軍播毒論」發酵 特朗普：人人知從哪來 美召抗議 崔天凱：妄估疫源無意義

美官員:中方想洗刷污名

對於趙立堅的說法,美國國務院表示嚴正抗議,於13日召見崔天凱。據美國傳媒報道,美國國務院亞太助理國務卿史達偉(David Stilwell)向崔天凱表示「嚴正態度」,表示美國不會容忍中國為轉移對於疫情的指摘發表這樣的言論。而崔天凱的態度也很強硬(very defensive)。路透社引述不願具名的美國務院官員表示,中方想要洗刷自己挨批「引發全球疫情大流行和對外隱匿疫情」的污名,又稱「散布陰謀論既危險又荒謬」。

崔:應由科學家解答

崔天凱同日接受央視《新聞1+1》節目專訪時表示,「我覺得病毒的源頭問題,還是應該讓科學家來回答。其他人妄加猜測,沒有什麼意義,而且對於各國抗擊疫情工作也沒有任何幫助,可能會製造恐慌、散布歧視,甚至傳播謠言」。崔天凱強調,世界衛生組織在命名病毒時有其原則,大家應該聽從。他還表示,疫情發生後,美國社會各界和美國人民,都對中國表達了很大的理解和支持,又說「一些完全從自己的一己私利出發的奇談怪論,不符合國際社會共同利益,亦完全違背經濟規律,不用太當回事」。

特朗普上周五(13日)在白宮記者會上,被記者問及趙立堅的言論時說:「他們知道病毒來自哪裏,我們全部都知道病毒來自哪裏(They know where it came from, we all know where it came from)」。他說自己有讀過趙立堅轉發的有關文章,但不認為文章具有代表性。他也明確表示,此前跟中國國家主席習近平通話時,不曾談論這個議題。

病毒源頭引起的中美「口水戰」並非始於近日,早在上月,美國參議員科頓(Tom Cotton)已稱病毒源頭是武漢的P4病毒所,促中國「開放國際有能力的科學家調查」。當時中國曾提出抗議。隨後,8國研究機構的27名病毒學、流行病學等領域科學家在國際醫學期刊《刺血針》(The Lancet)聯名發文,反對有關新型冠狀病毒的陰謀論,反駁病毒為人工合成的說法。

稱遭趙立堅封鎖 美參議員斥小丑

另外,美國共和黨聯邦參議員霍利(Josh Hawley)上周五在Twitter上說,趙立堅把他封鎖(blocked)了。他稱對方為「中國外交部小丑」,並說這是「因為我敢於挑戰他的謊言」,中國共產黨向他的人民和世界撒謊,他們要為此負責。

