「台典雅美學代表」 詩人楊牧辭世

辦洪範書店 成文學出版重鎮

中央社報道，本名王靖獻的楊牧1940年生於花蓮，中學時以「葉珊」之名開始創作，32歲改筆名為「楊牧」，著有散文、詩集、戲劇、評論、翻譯、編纂等中英文50餘種，詩文曾被翻譯為10多種外語。已故漢學家、瑞典學院院士馬悅然曾稱，楊牧是最有希望獲得諾貝爾文學獎的詩人。

楊牧從東海大學外文系畢業後留美，先後在愛荷華大學和柏克萊加州大學取得創作碩士和比較文學博士學位。他曾共同主編志文出版社「新潮文庫」，影響一代台灣知識界，1976年與參與創辦洪範書店，成為台灣純文學出版的重鎮。楊1995年返台，協助東華大學成立人文社會科學院，並一直在該校任教。

享年80 妻讀《雲舟》送別

劉克襄表示，就像講到日本會講到川端康成一樣，楊牧「用他的文字作為一種轉換，展現了台灣的優雅，委婉書寫了台灣美麗的側影，至今仍難有超越」。須文蔚稱，楊牧近年健康不佳，呼吸系統和心臟有問題，上周被送到深切治療部時即昏迷，昨天安詳離去，其妻子夏盈盈最後讀了其詩《雲舟》給他聽。須文蔚說：「楊牧老師會回到花蓮（東山安樂園），他留下的豐富作品永遠陪伴我們。」