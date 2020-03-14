隔離結束前 五口家活埋酒店 國務院調查：地方部門監管不力

「澎湃新聞」報道，來自湖北黃石市陽新縣、在泉州經營家俬生意的蔡子陽、鄭淑勤夫婦及兩個分別7歲和5歲的兒子、只有2歲半的女兒，1月19日回老家過年，上月22日開車返抵泉州，原在周日（8日）結束隔離，不幸遇上塌樓事故。救援人員稱，周三（11日）發現一家五口遺體時，媽媽護着女兒，爸爸護着媽媽，兩個兒子在兩米外。

蔡子陽胞弟、住另一房間的蔡子良幸運獲救，但全身多處骨折。蔡子良說，隔離期間房費自理，日租兩三百元人民幣，吃飯需叫外賣，早晚量兩次體溫，定期消毒。

蔡子良又透露，事發前約一小時，酒店曾搖晃了一下，發出「轟」的聲音，之後又沒動靜。

瓦礫下70小時 工程師「自救」

《三聯生活周刊》報道，來自浙江溫州的安全工程師游紹峰，原定也是事發翌日就解除隔離，塌樓過程只有2秒，他憑專業判斷迅速跑到牀、牀頭櫃、桌子形成的三角形區域。其後他撿到一個冷氣機遙控，利用熒幕的光看清環境及求救，最終在瓦礫下度過69小時33分鐘。

游紹峰表示，自己是倒數第10個被挖出的人，他前面六七個和後面9個都罹難，「直到現在，想到那些遇難者，我都難受，我們這些人過來復工，本來想着居家隔離最好，結果被送到酒店隔離，還要自己出錢，我們儘管不情願，也都配合了，沒想到酒店存在這麼大的安全隱患」。

承重柱變形 業主照施工

中新社報道，國務院調查組初步調查發現，涉事酒店項目未履行基本建設程序，無規劃和施工許可，有非法建設、違規改造等嚴重問題，特別是業主發現房屋基礎沉降和承重柱變形等重大事故先兆，仍繼續違規冒險經營；地方相關職能部門監管不到位、「打擊非法違法生產經營活動」流於形式，致安全關卡層層失效，釀成事故。

（抗疫新階段）