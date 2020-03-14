北京聞風：海外疫情逆轉 防疫外交轉向／文：鍾鳴九

疫情爆發初期，海外恐慌情緒及反華言行趁勢抬頭，中國外交局面備受考驗。2月以來，從國家主席習近平到外長王毅，再到各駐外大使頻繁走到台前，以高層通話、媒體受訪或撰文等多管道，爭取各國客觀、理性看待並支持中國防控工作，同時也向外界傳遞中國應對公共衛生和經濟挑戰的信心。170多國領導人和40多個國際和地區組織負責人表達了對中國的慰問和支持。截至2日，外交部披露共62國和7個國際組織承諾向中國捐助防疫物資。

首都名義捐贈物資具表率作用

隨着境內疫情漸漸受控，中國外交方向也從爭取外部支持轉向以醫療專家、資源以及防控經驗為主的對外援助階段。11日至12日，接連兩批中國專家組成的團隊攜醫療物資前往意大利協助抗疫，北京市也宣布，將向首爾、德黑蘭、東京、橫濱捐贈防疫物資。觀察認為，北京以首都名義進行捐贈具表率作用，或預示內地各省市將在友好城市框架下加強力所能及的對口捐贈，協助國際抗疫。

中國此舉是國家與國際責任兼顧，即感同身受、急對方所急，也是對有關國家此前支援的一種報恩。更值得關注的是，中國對外援助是在保障自身14億人安全的前提下，克服困難，協調資源得以實現。以保障自身為前提，是理性、科學、可持續的援助態度，也能最大限度爭取內地民眾支持。

外界放下有色眼鏡 回歸務實

此外，海外疫情嚴重國家的現狀類似疫情初期的武漢，急缺醫療資源和防控經驗。實地派遣專家團隊是契合當地防控需求的精準援助，不僅能為當地注入防控底氣，也必然為當地防控局面帶來改善。

從爭取外援到加強對外援助，中國轉變背後一以貫之的，是對國際協調合作應對的堅持。疫情之初，中國以最快速度，採取公開、透明方式，與國際社會分享病毒基因序列、病源資訊及治癒經驗。隨後，中國不僅向日、韓、伊朗、意大利等疫情嚴重國家提供支援，也有鍾南山等頂級專家同美歐專業機構負責人作經驗交流，進行科研合作；本月7日，中國向世衛組織通報，將捐款2000萬美元用於支持國際合作抗疫、提升發展中國家應對能力和公衛體系建設。

觀察認為，有別於此前以有色眼鏡看待中國抗疫角色和經驗，近期外界對中國的討論已逐漸回歸務實。疫情下的精誠合作，將最終讓人類重新認識全球化和命運共同體的深刻涵義。

鍾鳴九

（抗疫新階段）