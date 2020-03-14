捱貴價爛菜 湖北屋苑逾百居民示威

12日晚，有網民在微博稱應城的海山小區物業管理人員不准志願者為業主提供平價蔬菜，只准業主購買高價質差的蔬菜，並舉報志願者，致其當晚6時被警察抓走，引來逾百人聚集維權，要求警方放人及社區書記下台，「疫情期間如果不是迫不得已誰願意這樣」。

志願者提供平價菜遭舉報帶走

當局在說明中則稱，疫情期間，海山小區採全封閉管理，嚴禁他人私自售賣生活物資。12日，業主程×以愛心菜的名義，聯繫商家到小區售賣蔬菜，被小區物業阻止並報警，防控巡邏隊到場處理時，引起約100居民圍觀。事發於當晚7時30分左右，相關市領導迅速趕到現場協調，經勸喻，居民約在晚上8時左右自行散去。

經勸喻後自行散去

在說明中，當局稱疫情期間，應城居民所需生活物資指定定點供應商配送，並網上公布米、麵、油、肉、蛋、果、蔬菜等20種重點生活物資零售價格，進行限價銷售。又稱將「加大穩供保價力度，提高服務質量，爭取群衆理解，防止類似事情發生」，但就沒交代程×的情况。早前副總理孫春蘭考察武漢青山區屋苑配送情况時，也有居民高喊「假的，全是假的。吃的都是高價菜」。

（抗疫新階段）