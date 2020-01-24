外交部發言人Twitter疑美軍武漢播毒 趙立堅帖文引關注 官方稱「病毒源頭有不同看法」

外交部發言人趙立堅12日晚在Twitter認證帳號發布視頻，內容為美國疾控中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）在眾議院11日舉行的聽證會上承認，死於「季節性流感」的人裏，有些在死後被檢測出新冠病毒陽性。配文稱「美國疾控中心主任被抓了個現行。零號病人是什麼時候在美國出現的？有多少人被感染？醫院的名字是什麼？可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！」。他隨後又以英文發布多條推文談論此事，並轉發來自加拿大一家研究機構的文章，該文章稱，新冠病毒原始來源可能是美國的一家軍事實驗室。

轉發加國文章 指病毒源自美軍事實驗室

在昨日的外交部例行記者會上，發言人耿爽對「美國軍隊把新冠病毒帶到了武漢」的說法回應稱，「中方始終認為，這是一個科學問題，需要聽取科學和專業的意見」，並強調這就是中國政府的立場。耿爽稱，事實上，國際社會包括美國國內，對病毒源頭問題有不同看法。個別美國政府高官和國會議員借此發表種種不實和不負責任的言論，抹黑攻擊中國，我們對此堅決反對。

趙立堅所說應是內地互聯網自疫情爆發之初就流傳的一種說法，稱第七屆世界軍人運動會在去年10月18日至10月27日在湖北武漢市舉行期間，美軍參賽者將病毒傳入武漢。

專家：倘外地傳入 應幾個城市同時發病

不過，自新冠病毒爆發後，國際上有多種意見認為源頭可能來自武漢病毒研究所，而美國官員也多次借疫情指摘中國。白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）周三表示，中國在初期掩蓋了疫情，導致國際社會花了兩個月時間才作出反應。中方批評言論「詆毀中國政府和人民的抗疫努力」，既不道德、也不負責任，對美國本國的疫情防控工作更絲毫沒有幫助。

中國官方曾表示病毒不排除境外傳入的可能，衛健委高級別專家組長、中國工程院院士鍾南山2月底在記者會上提出這一說法。網絡上亦流傳多篇病毒「美國製造」的自媒體文章。不過，上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏則認為，如果是外地傳到中國，「應該是幾個城市同時發病，而不是有時間先後」。1月底，內蒙古曾有一名男子在短視頻App上稱「新冠病毒是美國向中國使用的病毒基因武器」，後因「造謠傳謠」被行政拘留10日。

（抗疫新階段）

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