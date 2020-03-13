專訪被删 網民製甲骨文、顏文字版抗審查 迴響出意料 「發哨」醫生：壓力很大

艾芬的專訪發出不久便被刪除，觸發內地網民與網絡審查持續兩天的角力。先是其他一些微信公眾號轉載原文，又一輪刪帖後，網民開始各施奇招挑戰審查底線：從甲骨文、篆體、毛體（毛澤東字體），到編碼成摩斯密碼、顏文字（emoji）、二維碼、樂譜，再到翻譯成英、日、德，甚至希伯來語、盲文等各種語言，有人更將文章添加入區塊鏈，使其永遠無法被刪除。據不完全統計，目前至少出現80個版本。

編成至少80個版本

本報昨晚聯絡到艾芬醫生，她說，她與《人物》記者都沒想到報道演變至此，「你們那麼多記者找我，（我）很有壓力」。對於醫院的現狀，她不願多談。

據艾芬口述，去年12月底，她收到一份病人的病毒檢測報告，其中「SARS冠狀病毒」等分析引起她警覺。她特別圈出了這些字樣並傳給了部分醫生同學，後來轉發的人包括被警方訓誡的8名醫生。

被斥「破壞武漢發展的元兇」

艾芬因此被醫院紀委約談，受到「前所未有的、嚴厲的斥責」，稱她是作為專業人士在造謠。被訓斥後，她一度「感覺整個人心都垮了」。據《南方周末》記者透露，當時中心醫院領導訓斥艾芬，「你視武漢市自軍運會以來的城建結果於不顧；你是影響武漢市安定團結的罪人；你是破壞武漢市向前發展的元兇 」。

距離病毒發現地點華南海鮮市場僅1.6公里的武漢中心醫院，是最早接診收治新冠肺炎病人的醫院之一。目前，該院已有李文亮、江學慶、梅仲明、朱和平4名醫生染疫殉職，另有4名確診醫生危殆。截至2月9日，該院上報確診職工有68人，納入醫學觀察的醫務人員266人。艾芬對《人物》說，「早知道有今天，我管他批評不批評，『老子』到處說，是不是？」

此前，艾芬也受到官媒表揚。《湖北日報》和《人民日報》曾分別在2月和「三八婦女節」，報道抗疫一線女性事迹，當中點名表揚過艾芬。武漢廣播電視也在2月表揚身為急診科黨支部書記的艾芬，稱她是40多天不下火線的「巾幗英雄」。

明報記者

（抗疫新階段）