蓬佩奧斥「再教育營」世紀污點 外交部斥美人權報告罔顧事實

美國之音報道，美國最新一份人權報告指出，中國存在任意或非法殺害、強迫失蹤、酷刑、任意拘留，對記者、律師、博客、異見者、上訪者及其家人的人身攻擊和刑事起訴，言論審查及強制的生育限制政策等情况。報告特別提到，中國政府在新疆強迫拘禁100多萬名維吾爾族、哈薩克族和吉爾吉斯族等少數民族穆斯林。蓬佩奧（Mike Pompeo）在報告發布會上說：「我曾講過，中共在新疆的紀錄是『世紀污點』。」

中方斥混淆是非 「指摘者亦不光彩」

外交部發言人耿爽昨在記者會上回應稱，報告涉華內容老調重彈、罔顧事實、混淆是非，中方堅決反對，敦促美方反省和糾正錯誤，停止利用人權問題干涉中國內政。

另據新華社，中國外交部人權事務特別代表劉華周二（10日）在聯合國人權理事會就國別人權議題作一般辯論時指出，人權不是少數國家的專利，更不應成為其政治干涉工具或標榜自己優於他人的標籤，稱各國必須堅持走符合自身國情的道路。劉表示，對中國無端指摘的少數國家，其人權狀况並不光彩，「他們說一套做一套」，並非是真正幫助發展中國家實現發展、享有人權，而是將人權政治化，將所謂「西式民主」強加於人。

美參議院一致同意通過「台北法案」

同樣在周三，美國國會暨行政當局中國委員會（CECC）發表報告，引述多家國際傳媒稱新疆農場和工廠廣泛存在強迫勞動現象，耿爽前日否認有關情况。美國兩黨議員同日聯手提出「防止強迫維吾爾人勞動法案」，要求禁止美國進口所有新疆產品。此外，繼美眾議院上周三（4日）通過「台北法案」後，參議院周三也以一致同意方式通過該法案，只待美國總統特朗普簽署。

（抗疫新階段）