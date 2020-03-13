國家衛健委：內地疫情高峰已過 湖北單日新增確診僅8宗 滬專家：抗疫入掃尾階段

人民網報道，國家衛健委在昨日國務院新聞發布會宣稱，中國本輪疫情流行高峰已經過去。衛健委新聞發言人米鋒指出，武漢11日新增確診病例8宗，已經降至個位數；湖北除武漢以外，所有地市已連續一周無新增確診病例；湖北以外省份，新增確診病例7宗，其中6宗為境外輸入。他表示，中國新增發病數在持續下降，疫情總體上保持在較低水平。

這是中國官方自疫情爆發以來首次作出上述研判。米鋒同時強調，要把醫療救治工作擺在第一位，不麻痹、不厭戰、不鬆勁，毫不放鬆抓緊各項防控工作。

昨日上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏也在微信公眾號「華山感染」上發文表示，目前取得了全國初步抗疫的階段性勝利，進入掃尾階段，而中國外的第二戰場卻才剛剛正式開打，後續中國仍然面臨較大的輸入風險。

德專家：撤隔離措施將再爆疫

對於中國官方說法，德國之聲中文網報道，德國具疾控中心地位的羅伯特科赫研究所（RKI）所長維勒（Lothar Wieler）警告，一旦強力隔離措施解除，中國肯定會在一段時間後再遇新疫情，因隔離病毒不等於消滅病毒。

江西湖南下調應急級別

截至目前，江西、安徽、福建、新疆、青海、西藏等地新冠肺炎確診病例已「清零」。中新社報道，隨疫情積極向好，自12日9時起，江西全省由重大突發公共衛生事件省級一級響應調整為省級二級響應；湖南在10日晚宣布由一級調整為二級響應，多地亦下調應急響應級別。

就業求穩 李克強：經濟增速微跌沒大不了

全國除湖北省以外的復工率逐步攀升，但因供應鏈等問題，離恢復正常產能仍有很大距離。央視報道，昨日，國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強主持召開領導小組會議。會議要求，國務院聯防聯控機制要根據國內疫情防控形勢持續向好態勢，抓緊調整完善企事業單位復工復產疫情防控措施指南，在有效防止疫情反彈的前提下，指導各地尤其是低風險地區加快全面恢復正常生產生活秩序。

據中國政府網，李克強10日在國務院常務會議說，「此次疫情對我國經濟影響不可小視。」他說，「只要今年就業穩住了，經濟增速高一點低一點都沒什麼了不起的。」

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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