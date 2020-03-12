偽造衛健委文件 稱應急收起促生產 浙男圖騙廠商40萬口罩

自稱「調研員」 促啟用老舊生產線

澎湃新聞網報道，計男反其道而行之，詐騙目標由防疫物資的買家轉向生產商。上月15日，計偽造一份蓋有浙江省衛健委印章的「關於協助省內從事防疫產品生產的相關企業調研工作函」，聲稱國家對防控物資實行應急收儲，憑此要求浙江嘉興平湖市一間口罩產商緊急生產價值近百萬元人民幣的40萬個口罩。

計男又以「調研員」的身分，「調研考察」該企業。他了解到該企業還有一條老舊的口罩生產線未啟用後，立即要求對方想盡一切辦法克服困難，盡快啟用該生產線，擴大產能，生產40萬個簡裝版的無支架KN95口罩，並保證他可以拿到這條流水線的生產許可證。

主動爆料傳媒 記者起疑揭發

為增加可信度，計男還主動向傳媒爆料，要求報道上述企業增加生產線生產口罩的情况。前去採訪的記者對計的身分起疑，在與相關部門求證後，揭穿計是騙徒。受騙企業得悉後報案，警方將計男拘捕。截至案發，這家口罩生產企業共為計男打樣和試製5000餘個半成品口罩，損失7000多元人民幣。

警方調查發現，計男是浙江杭州人，現居嘉興嘉善縣，2011年曾因「故意傷害罪」被浙江省高級法院判囚5年半。計男供稱，因在微信朋友圈見到有人高價賣口罩，覺得是「難得的商機」，便想偽造身分去騙取口罩貨源，之後再倒賣。

平湖市法院審理認為，計男為牟非法利益，冒充國家機關工作人員招搖撞騙，行為構成「招搖撞騙罪」，他在刑罰執行完後5年內再犯，為累犯應重罰，而他如實供述犯罪行為，且自願認罪認罰，可以從輕處罰，最終判監10個月。

（綜合報道）

（抗疫新階段）