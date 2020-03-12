鄂分區分級復工 低風險區停封路 剩12高風險市縣 武漢准民生防疫企業復產

據湖北省政府官網，按照最新通告要求，全省以縣域為單位，劃分低、中、高風險區，實施分區分級差異化防控，企業分類分時有條件復工復產，具體行業企業實行靈活動態管理。

武漢其他企業不早於20日復工

疫情最重的武漢，通告規定，涉及保障疫情防控、公共事業運行、群眾生活、農業生產以及其他涉及重要國計民生的企業可復工復產；對全國、全球產業鏈配套有重大影響的企業，在做好防控前提下，按程序批准後可復工復產；農曆新年以來未停工停業企業可以繼續生產。其他企業先按不早於3月20日復工復產。

武漢以外，在高風險地區，除了上述企業類型外，金融保險、港口和貨運站場、重點產業鏈配套企業，承擔國家、省市重大工程和重點項目的企業可復工復產。中風險地區則還允許用工和產業鏈配套以本地為主的工業、農業產業化企業，以室外作業為主的建筑業企業，法律會計、軟件信息服務等相關服務業企業復工復產。

要求繼續管控離漢離鄂通道

低風險地區則實行限制清單管理，清單內的市場主體主要包括人員聚集度高、場所相對密閉的影劇院、棋牌室、游藝廳、書店、網吧、舞廳、酒吧、KTV、公共浴室、足浴店、美容店、健身房、培訓機構、堂食類餐飲等，疫情解除前不得復工復產。

通告並要求繼續實施嚴格的離漢離鄂通道管控措施，繼續延遲省內大專院校、中小學、中職學校、技工院校、幼兒園開學，具體開學時間根據防疫情况而定。據湖北10日公布的最新市縣疫情風險等級評估，目前全省低風險市縣45個，中風險市縣19個，高風險市縣仍有12個。與上一次3月7日的評估相比，低風險市縣增加8個，中、高風險市縣分別減少1個和7個。

低風險區除娛樂酒店商場外復工

多個低風險市縣，包括襄陽宜城、南漳、黃岡麻城、神農架林區等，昨天開始有序恢復生產生活秩序。除易造成人群聚集的文化娛樂、餐飲酒店、商場市場等經營場所外，多地允許其他各類企業有序開門營業。

宜城允許大型超市及農貿市場繼續開展線上及配送經營，恢復市內公共交通營運。南漳、麻城、神農架均撤銷或減少各自轄區內鄉鎮及村界交通卡口，不再封路封村，部分恢復市內公共交通營運，不過仍嚴控出入縣域或湖北通道，繼續對有疫情鎮區重點管理，繼續實行社區值守及檢疫。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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