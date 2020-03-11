就職未提九二共識 國民黨新科主席：勿以偏概全

中央社報道，江啟臣在就職致辭中談及兩岸立場時表示，他的基本原則是「堅守中華民國自由民主的制度價值，並力求兩岸和平與共同福祉」；又稱當前國民黨最重要的是自身的改革再造，「先重新贏得台灣社會的信任，才能有意義地去談如何拉近兩岸共識」，但沒提「九二共識」。當日有黨內人士解釋，江的講話不應解讀成他要放棄九二共識，其重點在於強調黨務優先。

黨內人士：高票當選反映兩岸政見獲認同

江啟臣昨表示，不能因為他有沒有提到哪幾個字，就以偏概全，或下定論說這是他對九二共識的看法。他表示，自己在政見發表會時已說得很清楚，九二共識背後的精神與智慧，是未來要想辦法經過討論，重新建立兩岸新的互信基礎。他又強調，九二共識背後最重要的精神與智慧，就是求同存異，擱置政治、主權爭議，展開功能性的交流，解決台灣人民在兩岸交流上遇到的問題，這樣的想法與理念，在國民黨中至今沒有改變，但未來如何在論述上讓台灣人民更好理解，需要討論。

《聯合報》曾援引國民黨人士指出，江啟臣在主席補選期間雖未特別強調九二共識，但以其高票當選結果來看，證明多數沉默黨員認同江提出的改革方式及兩岸政見。對江的當選，中共總書記習近平罕見未發賀電，也被熟悉兩岸事務的國民黨人士視為與江曾在「九二共識」上的曖昧表態有關。

江啟臣當選國民黨主席後，國台辦發言人朱鳳蓮表示，希望他珍惜和維護國共兩黨「堅持九二共識、反對台獨」的政治基礎。