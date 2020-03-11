湖北外3日無本土病例 稱疫情續向好 衛健委：推復工復產復課

據官方通報，全國前日（9日）新增確診病例19宗，當中湖北省新增17宗，皆來自武漢市。湖北以外省份已連續3日無本土新增確診病例。這也是武漢每日新增確診病例首次降至20例以下，湖北除武漢外16個市州連續5日無新增確診病例。

國務院聯防聯控機制在2月8日印發有關有序做好企業復工復產工作的通知，要求各地在科學防控疫情同時，分批有序復工復產。一個月以來，醫療物資和民生必需品生產企業、重點工程項目、快遞物流、餐飲及中小企業等陸續開工。

武漢每日新增病例首降20以下

國家發改委2月下旬的統計顯示，大型企業復工復產進度相對中小企業較快，上游行業和資本技術密集型企業相對下游行業和勞動密集型企業進度快。其中，浙江的全國規模以上工業企業已超過90%，江蘇、山東、福建、遼寧、廣東、江西已超過70%。

另外，據商務部消息，外資企業也在較早復工的行列。截至2月25日，上海840家重點外資企業的復工率已超過99%，山東、湖南等地重點外資企業復工率也超過80%。相對而言，中小企業受疫情影響較大，工信部截至3月2日的數據顯示，中小企業復工率約為45%。

外資及大型企業進度較快 中小企復工率45%

為保障企業復工復產、協助外地務工人員安全返工，多數省份制定專門運輸方案，採取包巴士、火車、專列、車廂及包機等多種方式開展「點對點」運輸服務。人力資源和社會保障部7日表示，目前返程復工的農民工已經達到7800萬，約佔今年農曆新年返鄉的60%，主要流向長三角和珠三角。作為用工大省的廣東，廣州、深圳、佛山、惠州等地在2月已出台一系列優惠政策「搶人」，包括增加新務工人員生活補貼、為企業提供貸款補貼，鬆綁企業復工復產審批程序等。

疫情較輕省市最快本月復課

在復學方面，全國大、中、小學自2月中旬起陸續「線上開學」，但目前各地尚未有明確返校時間。據國家衛健委2月25日發布的通知，學校開學時間仍要由各地政府視情况而定。通知並要求，在開學前，嚴禁學生自行到校學習，學校要先做好隔離空間等防護措施；在開學後，校園也需實行封閉管理。河南、江西、內蒙古等疫情較輕省市早前通知，最快在本月起，視疫情發展，分階段回復正常教學狀態。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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