粵一刀切禁售田雞 養殖戶滯銷千萬斤

農業農村部3月4日下發通知，《國家重點保護經濟水生動植物資源名錄》中的物種不列入禁食範圍，但在珠三角養殖規模龐大的泰國虎紋蛙（俗稱「田雞」）不在名錄內。廣州和深圳正就禁食野生動物向社會徵求意見，田雞也不在「可食用名單」內。

恢復交易無期 餵飼與否陷兩難

雖然廣深的有關條例未正式通過，但廣東已在2月3日率先禁止田雞的銷售。《南方都市報》報道，佛山三水田先生經營一家田雞養殖場，共48個養殖大棚，每個棚內大約滯留6萬隻田雞。田先生表示，他們從事田雞養殖近20年，禁銷讓他們手足無措，「如果暫停餵飼，田雞每天都會大規模死亡，如果繼續餵飼，又不知道什麼時候能恢復交易」。更大的難題是，目前這一大批成品田雞壓塘無法處置。

飼料斷供 田雞饑荒大吃小

「我們大部分都是借貸來投資養殖，保守估計養殖規模最小的都要面臨不少於20萬元（人民幣）損失，要轉型我們也沒有本錢。」田先生說。面對養殖困局，田雞的飼料已開始斷供，有養殖戶表示，以往每個養殖棚一天需要消耗6包飼料，而現在只能隔天餵飼一包，甚至5、6天才餵一次。棚內的田雞由於飢餓，會發生「大吃小」的現象，田先生每天都要在一個棚內揀走大約100公斤死蛙。

據悉，廣東的江門、佛山、惠州、中山、清遠等地都是蛙類養殖場的集中地。三水的養殖戶麥先生被選為當地蛙類養殖戶代表。據麥先生表示，目前統計區內近200戶田雞養殖戶情况，保守估計滯銷成品田雞大約有200萬到250萬公斤。而據各地代表初步統計，目前廣東省存塘能上市的成品田雞約2000萬公斤，其中江門台山就有近1000萬公斤。目前麥先生正與各地代表匯總相關情况，準備向有關部門反映。

廣東人大常委會辦公廳昨公布的野生動物保護管理條例（修訂草案徵求意見稿），規定對人工繁育技術成熟穩定的非國家重點保護野生動物，經評估、廣泛徵求意見後，可憑合法來源證明，按縣級野生動物保護主管部門核驗的年度生產數量出售和利用。

（綜合報道）

（抗疫新階段）