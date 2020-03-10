復旦兒科醫院：染疫兒童潛伏期長於成人

研究發表於國際權威感染病雜誌

復旦大學附屬兒科醫院是此次新冠肺炎疫情期間，上海唯一定點收治確診兒童患者的醫院。中新網報道，該院感染傳染科新發傳染病醫療組於國際權威感染病雜誌Clinical Infectious Diseases在線發表「我國兒童新型冠狀病毒感染的病例系列報道」，總結中國新冠病毒開始在全國流行初期和高峰期武漢地區以外的患兒臨牀和流行病學特徵。

兒科醫院傳染科主任曾玫教授表示，該研究不僅包括了2月3日前上海市確診的新冠肺炎病例，還包括海南、安徽合肥和山東青島確診的兒童病例，具有地域代表性。曾玫教授表示，基於詳細的第一手臨牀數據和嚴謹分析，專家發現，在中國第一波新冠病毒流行高峰期間，兒童患者通常表現輕型或普通型；大多數發生在家庭暴露成人病例後，兒童發病平均潛伏期為6.5天，比成人的5.4天長。曾玫指出，也有個例兒童發病後7天父母相繼感染並發病；兒童患者鼻咽或咽部排毒6到21天(平均12天)，糞便中核糖核酸（RNA）檢出率高，而且排毒長達2到4周。

「兒童非重症病例 毋須經驗抗生素治療」

目前，沒有針對新冠肺炎的特效抗病毒藥物，對於非重症的兒童新冠肺炎患者的治療，兒科醫院不用抗病毒藥物，而是給予對症處理，並且密切觀察病情變化，及時干預。因此，該研究也總結，非重症病例毋須抗病毒和經驗抗生素治療，推薦常規篩查流感，避免過度使用相關藥物。

（抗疫新階段）