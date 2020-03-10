為感恩論降溫 應勇讚武漢人顧大局 學者：語帶雙關 籲群眾不要得理不饒人

明報記者

在疫情爆發後臨危受命出任武漢市委書記的王忠林，6日在武漢防疫指揮部視頻調度會上提出，要在市民中開展「感恩教育」，「感恩總書記、感恩共產黨，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量」，引致大量網民批評。民眾有感疫情慘重，且問責未成，直指當局提出「感恩教育」荒謬。王忠林講話內容很快在官網被刪除。

應勇王忠林同讚武漢「英雄的城市」

《長江日報》報道，「三八」國際婦女節當日，王忠林走訪慰問奮戰在疫情防控一線的女性醫務工作者、環衛職工、志願者、落區幹部、社區工作者等。在一個無疫情社區視察時，他稱讚道，「武漢是英雄的城市，武漢人民是英雄的人民」；疫情發生以來，「廣大武漢市民克服諸多困難，識大體、顧大局，全力以赴支持配合疫情防控工作」，市委、市政府表示衷心感謝。

另邊廂，據《湖北日報》報道，湖北省委書記應勇也和省長王曉東同日走訪基層，慰問抗疫一線婦女代表並視察環衛工作點。其間，應勇同樣讚武漢民眾是「英雄的人民」，又指武漢封城後，「武漢人民識大體、顧大局」，「積極支持配合黨委和政府的各項防控措施，守望相助、同舟共濟，全力以赴抗擊疫情，展現了堅忍不拔的頑強意志和甘於奉獻的犧牲精神，令人欽佩」。

他並敦促湖北各級黨員幹部要「以更大力度下沉基層(落區)、深入一線，傾聽民聲，將心比心、以心換心，認認真真、踏踏實實」，與社區工作人員、志願者一起解決好群眾反映的突出問題，以真抓實幹贏得群眾信任。

北京獨立歷史學者章立凡認為，應勇出面講「識大體、顧大局」是「含蓄的轉變」，帶有雙關意味，一是作為對王忠林早前的「感恩教育」論的補救，再次表達對武漢民眾的讚揚，另一方面又暗含「告誡」，從維穩角度出發，讓武漢市民「不要得理不饒人」。「至於這個話是應勇自己想出來的，還是上面有指示，現在誰也說不清。」

章立凡：說明官方宣傳模式不接地氣

章立凡對本報表示，疫情發生以來，官方言論像「過山車一樣」改變已有多次，「官方宣傳目的就是要把壞事變好事，來摘桃子，結果很多事情出乎他們意料，不得不改口，這一次是改口比較快。對於三個月的疫情，老百姓記憶猶新，你不能一下子把大家記憶抹掉。」他指，這種情况出現，說明官方現時的宣傳模式已經非常陳舊，不接地氣，「現實在打宣傳耳光」。

（抗疫新階段）

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