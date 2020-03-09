領導補助超前線 衛健委：嚴肅處理

中新社報道，該院領導補助高達逾萬元，一線員工僅有數百至數千不等。段勇在國務院聯防聯控機制發布會上表示，該醫院違規發放臨時工作補助，已引起國家衛健委高度重視，責成陝西衛健委迅速查明情况，嚴肅問責，陝西省調查核實了相關情况，對相關人員「也進行了處理」。

段勇說，「為避免此類事情的再次發生，同時也為了便於各地各部門掌握政策，在執行政策中不走樣，現與人社部、財政部，在人社部2016年4號文的基礎上，對相關政策進一步完善」，會明確一線醫務人員的範圍，另外將嚴格執行政策中的審核監督，把對醫務人員的保護關心愛護的政策真切落實到一線醫護身上。

另外，國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅在同一場合表示，從除夕夜第一批醫療隊到達武漢，至今全國已有346支醫療隊抵達武漢和湖北，總計4.26萬人，「目前為止，4.26萬醫務人員無一人感染」。

王廣發赴武漢染疫

衛健委：馳援醫護零感染

北京大學第一醫院專家王廣發在疫情爆發後，作為第二批衛健委專家組成員進入武漢，後被確認感染，不過衛健委並不認為他是援湖北醫療隊人員。

（抗疫新階段）