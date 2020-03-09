湖北發首批工作通行證「綠碼」 政府鼓勵員工自駕公司包車接載

新華社報道，宜昌市安琪酵母公司員工唐德松獲得首張綠碼，憑借綠碼，唐德松可從五峰土家族自治縣返回宜昌城區工作。根據此前規定，湖北省內必須返崗人員，由企業單位提出返崗申請，上報所在地區的防疫指揮部審核。各地指揮部將審核意見反饋人事部門，由用工企業通知必須返崗人員透過「鄂匯辦」手機程式或支付寶網絡平台申領健康碼。

手機領健康碼 實名認證車輛通行證

必須返崗人員現住地指揮部通過大數據平台，查詢相關人員健康狀况，發出隔離滿14天的健康證明。湖北省政務管理辦根據大數據比對結果和健康證明，對符合條件的人員發放綠碼。市民獲得綠碼後，可以在交通平台上申請車輛通行證。鼓勵員工以自駕車方式，或企業用「點對點」包車方式接載，有關車輛通行證可通過湖北交警官方微信公眾號，按照有關規定和程序實名認證辦理。

據《長江日報》報道，陳一新7日在指導督導當前疫情防控工作時，研究下步工作重點。陳一新說，在武漢保衛戰迎來勝利曙光之時，更要慎終如始。當前武漢「外防輸出、內防輸入」的任務還很艱巨，「控增量、減存量、防變數」的任務還很繁重；要繼續保持對疫情的警惕性不降低、防控要求不降低、防控力度不降低，「不獲全勝不輕言成功」。陳一新表示，在集中力量打好殲滅戰的同時，提前謀劃復工復產、分次分批安排滯留武漢人員離漢等工作。要統籌好疫情防控與復工復產的關係，根據城與鄉不同特點和區域不同風險程度，做到因地制宜、因時制宜、因勢利導。

武漢14方艙院11休艙 分流定點醫院

根據湖北省衛健委官網通報，3月7日，全省新增新冠肺炎確診病例41宗，其中武漢市41宗，其他16個市州已是連續3天均為0宗。全省新增病亡27宗，新增出院1543宗。隨着大批患者治癒出院，截至昨天（8日）下午，武漢的14家方艙醫院中已有11家休艙，患者陸續分流到定點醫院。

（綜合報道）

（抗疫新階段）