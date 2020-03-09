申果子狸可食 贛養殖戶惹議

【明報專訊】在新冠肺炎疫情仍在蔓延時，近日，內地一份《關於請求將部分人工繁育陸生野生動物列入國家有關目錄管理的請示》引起關注，有當地環保人士稱，該申請已在各部門徵求意見，並準備上報農業農村部和國家林業和草原局。
新冠肺炎疫情爆發後，內地通過了《野生動物保護法》，其中將被認為是SARS病毒中間宿主的果子狸列入禁止食用名單。《第一財經》報道，有關請示文件稱，是野生動物資源大省，野生動物人工繁育產業是重要的特色養殖產業，也是林業精準扶貧的重要產業之一。
文件請求「將部分人工繁育技術成熟穩定的獸類和鳥類野生動物物種」列入「畜禽遺傳資源目錄」，按照《畜牧法》等相關法律法規的規定管理。其中包括綠頭鴨、斑嘴鴨、藍孔雀、環頸雉（七彩山雞）、鴕鳥、鴻雁、梅花鹿、雜交野豬、果子狸、竹鼠、豪豬等。《請示》還有3處提到了「果子貍」。
「又想把果子狸列入允許食用的人工養殖野生動物範圍，真不知道他們是怎麼想的。」一名動物保護界人士說。據本報核實查證，內媒隱去的地名指的是江西省。
據《江西日報》，江西省林業局上周五（6日）稱，該省全面禁止非法野生動物交易，各地3月1日前回收並銷毁所有單位或個人持有的野生動物經營利用許可證。