申果子狸可食 贛養殖戶惹議

新冠肺炎疫情爆發後，內地通過了《野生動物保護法》，其中將被認為是SARS病毒中間宿主的果子狸列入禁止食用名單。《第一財經》報道，有關請示文件稱，是野生動物資源大省，野生動物人工繁育產業是重要的特色養殖產業，也是林業精準扶貧的重要產業之一。

文件請求「將部分人工繁育技術成熟穩定的獸類和鳥類野生動物物種」列入「畜禽遺傳資源目錄」，按照《畜牧法》等相關法律法規的規定管理。其中包括綠頭鴨、斑嘴鴨、藍孔雀、環頸雉（七彩山雞）、鴕鳥、鴻雁、梅花鹿、雜交野豬、果子狸、竹鼠、豪豬等。《請示》還有3處提到了「果子貍」。

「又想把果子狸列入允許食用的人工養殖野生動物範圍，真不知道他們是怎麼想的。」一名動物保護界人士說。據本報核實查證，內媒隱去的地名指的是江西省。

據《江西日報》，江西省林業局上周五（6日）稱，該省全面禁止非法野生動物交易，各地3月1日前回收並銷毁所有單位或個人持有的野生動物經營利用許可證。

（抗疫新階段）