官方擬拍抗疫電視劇 10‧1前推出

真人真事改編 有編劇武漢取材

《光明日報》報道，廣電總局策劃組織拍攝的時代報告劇《在一起》將由10個動人的故事組成，由10個著名編劇擔綱創作，每個故事分上下兩集，一共20集，將於10月1日前推出。廣電總局早前召開網上視像會議，組織上海台、北京台、江蘇台、湖北局等單位着手創作抗擊疫情和精準扶貧的電視系列劇，將以真實人物事件為原型，創作紀實風格的兩部時代報告劇。

編劇之一「六六」表示昨日已啟程前往武漢採訪調研：「我不能僅靠幾篇網絡文章就搞創作，我要有真情實感，我需要去一線找那個打動我的人和事。」廣電總局電視劇司下一步還將與創作團隊研討修訂劇本，組織一批著名編劇、導演、演員參與創作，並協調組織製作、播出各方共同拍攝這部重點電視劇。

昨日，上海耀客傳媒在微博發文稱將與上海廣播電視台、上海尚世影業聯合拍攝《在一起》。

（抗疫新階段）