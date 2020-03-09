武漢書記：落區幹部需入戶調查民意

王忠林調任武漢未夠一個月，上周五（6日）他曾要求在市民中開展「感恩總書記、感恩共產黨，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量」，遭輿論猛烈抨擊。5日上午，中央指導組到青山區翠園社區實地考察，結果有居民透過窗戶大喊「假的，假的」，稱社區物業假裝讓志願者送菜送肉給業主。武漢當局因弄虛作假，遭中央指導組批評。

稱市民配合 惟時間長始焦躁

《長江日報》報道，王忠林兩天後到武昌區水果湖街茶港社區考察，他對當區官員說，小區封閉管理一個多月，市民非常配合，但時間長了，難免出現焦慮急躁等情緒。黨員幹部要發揮懂政策、能講解的優勢，做好服務員、宣傳員、社情民意調研員，為居家群眾做心理疏導。他強調，要進門入戶開展社情民意調查，打開群眾心結，暢通群眾訴求反饋渠道，蒐集群眾對黨委政府工作的意見建議，幫助改進和提升工作。

5萬幹部服務武漢各區

7日下午，王忠林主持召開武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部視像調度會。王忠林要求，要強化保障，狠抓物品供應，積極拓展供貨渠道，加大保供力度；穩定物價，加大政府主渠道供應，嚴查哄抬物價行為，保障群眾利益。

最新數據顯示，疫情防控期間，各級超過5萬名幹部到武漢各社區服務。報道稱，這些天來，滯留武漢的黨員幹部，與湖北省、市、區3級黨員、幹部一起，紛紛「就近就便」到居住所在地社區報到，「充實了基層社區防控力量」。

（抗疫新階段）