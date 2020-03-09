12歲男獲救：媽媽就在旁邊

獲救者：事發一刻騰空 燈光全滅

綜合《新京報》等內媒報道，在事故發生16小時後，昨晨11時許，消防救援隊在廢墟中救出一名12歲男童，男童獲救時清醒，對消防員說的第一句話是，「媽媽就在我旁邊，在我的腳下面」，隨即被送往醫院救治。據一名消防員稱，救援隊很早便發現了男童和其母親的位置，早上給了他一瓶水，他先給了他媽媽。在救援過程中，男童又告訴消防員不用怕用力拉，他不怕痛。下午4時許，男童的媽媽亦獲救。

另一獲救者陳先生於前晚（7日）10時許被救出，他對中新社回憶事發的一刻稱，「就一瞬間，人突然騰空了」，酒店的燈隨之全滅了，周圍一片漆黑，感覺自己撞到了牀上。陳先生表示，他當時剛洗完澡，還披住浴巾，買了東西準備吃。在危急時刻，他「隨手抓住牀上的枕頭，並盡量踡縮自己的身體，將枕頭護住頭部」。

等樓體停止搖晃後，他發現左腿被夾住，慢慢地把腿挪出來後見到在流血，就用身上的浴巾包住傷口。因為灰塵很多，他感覺呼吸困難，就一點點將周圍的雜物撥開，嘗試站起來。在摸索過程中，他找到了手機，並與救援人員聯繫，確定了自己的位置。等待救援時，陳先生與原本住在他左右兩邊房間的被困者互相打氣，直到救援人員找到他們。他說，自己當時還有行動能力，往前摸索了兩三米，找到消防員扔下的繩子，借力慢慢爬出廢墟，其後被送往附近醫院治療。

（抗疫新階段）