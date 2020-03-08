江啟臣當選國民黨主席 94年來最年輕 稱「振興中華民族」

大勝郝龍斌 投票率見36%新低

中央社報道指，此次投票率創下35.85%新低，江啟臣拿下8.4萬票、得票率超68%，郝龍斌拿下3.8萬票、得票率31.2%，形容江贏得壓倒性勝利。江啟臣下午發表感言強調，自己將時刻謹記國父孫中山先生以三民主義為核心的創黨理念，盼成為落實民主、接地氣，捍衛中華民國、振興中華民族的政黨。當晚他在黨部會見傳媒表示，未來要一起加速國民黨的改革，找回人民的信任。其中並沒有提到「九二共識」。

提加速黨改革 未提九二共識

國台辦昨日晚間表示，多年來，中國共產黨和中國國民黨在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，鞏固互信、良性互動，積極推動兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞利益福祉。新華社引述國台辦發言人朱鳳蓮稱，當前兩岸關係形勢復雜嚴峻，希望中國國民黨在江啟臣主席帶領下，珍惜和維護兩黨既有政治基礎，發揮兩岸溝通橋梁紐帶作用，為維護台海和平穩定和同胞利益福祉而努力。

林泉忠：或指建立民主中國

鈕則勳：江身分有利改革

台灣中央研究院前副研究員林泉忠指出，江啟臣的感言中首次出現「振興中華民族」的表述，這一說法或許仍讓年輕人聽來「刺耳」，但可首先穩住黨內不同派系，也給對岸觀望的空間。林泉忠說，「九二共識」不再是兩岸關係「定海神針」已成共識，江目前雖未提出兩岸新論述，但此言可作為參考。他分析其意指或許是「建立民主中國」。

台灣時事評論員、中國文化大學教授鈕則勳與江啟臣為系友，他評價江是穩紮穩打、做事認真的人，此次勝出為情理脈絡之中，也反映出社會氛圍對老派已無興趣。他指出，江啟臣作為扎根台中的國民黨中壯派領頭羊，有助國民黨以中台灣為基礎，進取南台灣。而江首個「立委兼任黨主席」的身分，也有利於國民黨中央連結國會立委，再連結縣市長，推動黨內全面改革。

明報記者