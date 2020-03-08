駐京周記：修訂永居條例 當局稱將聽民意

在徵求意見稿上，當局對外籍人士申請永居羅列多個條件，除為中國科技、教育、文化、衛生、體育、公益等作出突出貢獻及有傑出成就的外籍人士外，國家經濟社會發展需要引進的外籍人士、在中國工作且納稅和信用記錄良好的外籍人士、投資達標準及有歸親需求的外籍人士均在列。但坊間認為，此會使中國變成一個移民國家；還有一些人認為，外國人未必在乎中國的文明和復興；更有民粹傾向人士認為，此例一開，不僅會擠佔國人福利與工作機會，還會使中國女性被外族「劫掠」，致中華蹈亡國滅種之險。

但事實上，據民政部數據顯示，近10年涉外婚姻中，內地女性外嫁正逐步減少，2018年外娶數量還首次高過外嫁數量。澎湃新聞亦稱，截至目前約有百萬外國人在華工作和留學。而外國人較多的地區，也並未影響本地就業。有關擔憂以吳牛蜀犬形容也並不為過。

古今中外不乏融合強國先例

據實而論，古今中外，外邦人士確實也曾造就了本邦人士所不能的成就。如古時強秦所用小篆及《大秦律》皆出自楚人李斯之手；破除封建的民主與科學，亦是番邦舶來之物。類似例子在二戰後的歐美亦有迹可循。這份徵求意見稿意味中國一改70年來頗為苛嚴的國籍政策，向更加開放轉變。

孔子有云：「遠人不服，則修文德以來之。既來之，則安之。」長遠而言，這些外來之士，相信會進一步融合和孕育更為強大的人類文明。當局需關注的，則是把好審核關口，拒絕發放超國民待遇，使國民「不患寡」也不患「不均」，才有利於融合發展的良性進化。

明報記者 鄭海龍