武漢新增確診跌穿100 衛健委：力爭周二方艙全休

目前武漢住院患者2萬人

新華社報道，根據湖北衛健委的疫情數據，自2月2日武漢新增1033宗確診後，新增超過1000宗一直延續到2月18日，達到17天；2月19日武漢新增確診病例615宗，跌破千後每天新增數百例延續到3月5日，達到16天，而昨日再跌至雙位數。不過，目前武漢住院患者還有約2萬人，仍為內地疫情最嚴重地區。

由於確診個案回落，武漢定點醫院、方艙醫院出現「牀等人」的現象。6日，定點醫院可使用牀位25,481張，已使用牀位16703張，空餘牀位8778張；方艙醫院可使用牀位13,467張，已使用牀位2247張，空餘牀位11,220張。「21世紀經濟報道」稱，昨天上午，武漢客廳方艙醫院25人治癒出院，下午剩餘的59人轉到雷神山醫院，繼續接受治療；當晚到今天，艙內將全面消毒，預計在今天上午正式休艙。目前已有3家方艙醫院休艙。國家衛健委表示，力爭在3月10日左右將方艙醫院全部休艙。

除了方艙醫院，武漢定點醫治新冠肺炎患者醫院的肺炎患者也告清零。《楚天都市報》報道，6日下午6時，武漢江夏區中醫醫院18名病人被轉到江夏區第一醫院，而江夏區中醫院將恢復正常醫療服務。江夏區中醫院在1月23日武漢「封城」首日，開始接收第一批新冠肺炎患者。為全市首間清空區級中醫醫院普通病人，專門收治新冠肺炎患者的中醫醫院。

（抗疫新階段）