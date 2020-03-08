武漢書記倡教育市民 感恩習近平共產黨

孫春蘭自1月22日起率領中央指導組坐鎮武漢抗疫前線，上周四她到青山區翠園社區的屋苑「開元公館」視察時，多名住戶在樓上大叫「假的，假的」，抗議物業管理公司及基層幹部為應付領導「做騷」。事後官媒罕有證實領導人落區遇到抗議，又讚揚武漢居民敢說真話，批評有關當局弄虛作假。孫春蘭立即要求省、市領導深入調查，不迴避矛盾，杜絕形式主義、官僚主義，要堅持務實作風，實事求是、切實解決問題，提升群眾滿意度。武漢市亦很快派人對社區的3000多戶居民逐一上門，入戶調查，了解具體訴求。

《長江日報》報道，上任不足一個月的王忠林前晚在武漢防疫指揮部視頻調度會上表示，幹部要到群眾中去，要宣傳群眾、發動群眾、依靠群眾，共同做好疫情防控工作。王忠林說，要透過多種形式的宣傳教育活動，在廣大市民、黨員幹部中間開展感恩教育，「武漢人民是英雄的人民，也是懂得感恩的人民」。

發言惹不滿 報道短片被刪

王忠林的講話內容引發網民不滿，有人轉發2012年時任廣東省委書記、現任全國政協主席汪洋的發言「必須破除人民幸福是黨和政府恩賜的錯誤認識」，作為批駁。《長江日報》官網很快刪除上述報道及短片，其微博賬號亦已刪除有關貼文。

57歲的王忠林是山東費縣人，出身政法系統，曾任山東棗莊市公安局交警支隊支隊長、市檢察院副檢察長等職，2011年底轉任聊城市委副書記，2013年升任市長，2015年7月轉任山東省發改委主任，2016年起先後擔任濟南市長和市委書記，上月中旬接替抗疫不力的原武漢書記馬國強。

（抗疫新階段）