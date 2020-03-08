福建集中隔離酒店倒塌 多人被埋 約70人被困 今晨救出43人

樓高5層 隔離密切接觸者

截至前日福建已經連續9天沒有新增確診個案，泉州的確診患者也已全部出院，豈料災難突然降臨到在酒店隔離的人士身上。綜合新華社、《新京報》、澎湃新聞網、第一財經及官方通報，位於泉州鯉城區常泰街道南環路的欣佳快捷酒店，昨晚7時15分倒塌，約70人受困。當地消防出動至少26車、147人赴現場救援，另有附近地區的重型救援隊前往增援。泉州市防控指揮部表示，救援人員均有防護普通感染的措施。

欣佳酒店樓高5層，有80間客房，為鯉城區兩個新冠肺炎隔醫學觀察點之一，用以隔離密切接觸者，當地一位參與救援的官員稱，主要是隔離湖北等重點疫區回來的人員。而一份此前鯉城區高山社區居委會的通知顯示，這裏的隔離對象除湖北外，還包括溫州等地人員。但官方暫時尚未掌握酒店內有多少隔離人員，當地衛健局相關領導趕到現場。

目擊者：一聲巨響即倒塌

附近商戶稱，一聲巨響後整棟倒塌，「全是灰塵跑出來，看不到樓頂」。一名目擊者表示，他當時距離酒店不超過10米，一開始聽到了持續的玻璃爆裂聲，「像放鞭炮一樣」，他以為有人故意在砸玻璃，抬頭發現欣佳酒店外圍的玻璃正在裂開。大約3分鐘後，整棟樓在他眼前倒了下去，「像地震一樣」。另一附近居民說，回家經過欣佳酒店，幾分鐘後就聽到遠處「轟隆」一聲。

泉州市民陳女士表示，其妹妹、外甥、妹夫胞弟3人上月25日從湖北探親返回後，被隔離在欣佳酒店。他們稱身體狀况良好，每天測量體溫無異常，做核酸檢測也都正常，原本隔離期將滿。因陳女士自己被隔離在另一間酒店，目前只能等待消息，「聯繫不上，電話都不打通」。

泉州市民向先生稱，他妻兒和哥哥2月25日從湖北返回，3人被隔離在欣佳酒店4樓的一個房間。當初到酒店隔離時費用需自理。當晚兒子首先被救出，「當時樓是斜着塌下來的，沒壓到我兒子，他在裏面可以自由活動，」向先生說，他已和兒子通過電話，得知兒子腳部受輕傷，並無大礙。兒子現已被送到醫院，但妻子和哥哥仍無音信。

國務院安全生產委員會辦公室已派出工作組趕赴現場，指導協助地方展開救援。應急管理部表示，該部黨組書記黃明、副部長尚勇等立即到指揮中心視訊連線現場，調度福建省應急管理廳、消防救援總隊，要求全力組織救援，盡最大可能降低傷亡；查明事故原因，依法追責。

明報記者

（抗疫新階段）

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