武漢以外均為境外輸入病例 倒灌壓力加大

國家衛健委昨通報稱，前日31個省、自治區、直轄市和新疆生產建設兵團報告143宗新增確診個案，其中湖北佔126宗，且全在武漢市，該省其他16個市、州沒有新增個案，截至前日內地累計確診個案超過8萬宗。《楚天都市報》報道，首批封城的湖北咸寧市轄下赤壁市，在連續19天沒有新增個案後，前日撤銷各鄉鎮及村組之間的所有疫情防控交通關卡，恢復正常通行。

湖北赤壁市19日無新個案 恢復通行

不過，前日內地新增16宗境外輸入確診病例，包括甘肅11宗，是伊朗到蘭州的兩架包機上的乘客，北京4宗來自意大利，上海1宗則是在伊朗留學的中國學生，累計境外輸入病例達到36宗。南方網報道，深圳昨日確診第二宗境外輸入病例，一名70歲女患者1月10日到西班牙旅遊，本月1日經阿聯酋轉機，翌日抵達北京，同日再飛返深圳。深圳首例境外輸入病例則來自英國，途徑香港。

另據新華社報道，交通運輸部日前印發通知，要求就中國公民從部分境外疫情嚴重國家返回後，切實做好防疫和運輸服務保障工作。

（抗疫新階段）