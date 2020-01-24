澳指揮返國確診 台隔離103人

中央社報道，台灣中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥昨日在記者會上稱，已找出接觸者共147人，其中有103人需要居家隔離，包括27名樂團成員，其中有8人是記者，17名酒店人員，15名曾接送迪恩的司機，18名機組人員，以及3名迪恩友人。

上月底本月初台灣演出兩場

迪恩上月28日夜晚和本月1日下午分別在台北的國家音樂廳和演奏廳演出，其間都曾入座觀眾席。莊人祥表示，調出錄影帶並經研判，已要求座位周圍2米共23人家居隔離，其餘觀眾則做自主健康管理，如有相關症狀，須戴口罩就醫，並告知接觸史。台文化部長鄭麗君補充稱，第一場演出中，迪恩座位一邊是友人，另一邊是國家交響樂團（NSO）人員，本已列為密切接觸者，後來進一步拓展至周圍23個座位範圍；第二場上座率約為三分之一，迪恩座位附近除NSO人員外沒有其他觀眾。

台灣衛福部長、疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，迪恩在台大部分時間都在準備演出，私人行程較少，只有搭的士與友人吃飯，已調取監控錄影找出相關人員，他並無搭乘大眾運輸工具，目前掌握其行蹤，除非有新證據表明有無法掌握的行程，才會考慮公開迪恩行蹤。

陳時中特別提到，NSO許多成員是學校教師，除已被要求家居隔離者外，建議其他需自主健康管理的成員，在這段時間避免到校上課。

台當局認為可能境外感染

迪恩上月22日搭乘長榮航空BR68班機從英國倫敦經泰國曼谷，翌日抵台，入境申報時稱有咳嗽，但沒被採檢。本月2日又搭乘長榮航空BR315到澳洲布里斯班，再轉機到阿德雷德，並在當地確診。他上月27日曾因咳嗽、流鼻水等症狀到診所求醫，台灣當局初步認為，他於境外感染後在台發病的可能性較高。澳洲傳媒昨播出迪恩在皇家阿德雷德醫院的自拍畫面，他表示自己受到良好診治，精神很好，其隔離病房有海景，可以繼續作曲。

長榮航空昨日表示，迪恩搭過的2個航班的機組人員及與他有密切接觸的地勤人員，全部獲准放14天有薪防疫假，原本執飛布里斯班回台的班機也已以空機不載客只載機組人員的方式返台。

台灣昨累計45例確診，新增的一名50多歲女性，為案34確診前同病房、不同病室已出院病人，並無外遊史。

（抗疫新階段）