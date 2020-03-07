北京聞風：追「亡羊」思「補牢」 中共聚焦制度建設 ／文：鍾鳴九

中共高層關注議題的變化，一可說明內地疫情已初步受控，二可看出中南海對疫情防控思路有層次，有反思意識。習近平在《求是》的文章透露這一思路，「既要立足當前，科學精準打贏疫情防控阻擊戰，更要放眼長遠，總結經驗、汲取教訓，針對這次疫情暴露出來的短板和不足，抓緊補短板、堵漏洞、強弱項，完善重大疫情防控體制機制」。

去年稱「SARS不再」 疾控體系有不足

近期中共高層提及的生物安全和公共衛生體系完善，正是本次疫情暴露出來的兩大問題。去年兩會期間中國疾控中心主任高福受訪時曾表示，目前中國傳染病防控工作進展順利，國家傳染病監控網路運行平穩，不會再出現當年「SARS類似事件」。不到一年，新冠病毒疫情就揭露該系統的不足。如今，內地人口流動性、物流水平、科技水準等與SARS時期已大為不同，面對傳染病的風險升高，防治手段亦正不斷增加。最新提到的利用大數據等技術分析和預測疫情、建立高效應急物資保障體系均是前所未有。

而對於生物安全，高層早有謀劃，今次疫情實加速該領域的發展。上月14日深改委第十二次會議上，習近平提出「把生物安全納入國家安全體系，系統規劃國家生物安全風險防控和治理體系建設，全面提高國家生物安全治理能力」。《生物安全法》草案去年10月21日已提請人大常委會審議，當時未獲太多關注，被解讀為是「生態安全」的一部分。如今看來，另有深意。

昔未獲關注 生物安全成「黑天鵝」

3月2日考察中，習稱重大傳染病和生物安全風險是事關國家安全和發展、事關社會大局穩定的重大風險挑戰。中共十九大後，防範化解重大風險被稱為「三大攻堅戰」之一，當時被理解為是金融風險，但現在公眾已開始意識到生物安全是被忽略的「黑天鵝」。

早在疫情之初，習近平就視本輪疫情是對中共治理能力的一次大考。分析人士認為，疫情中重視復盤與反思，以此為基礎推進制度建設，便是中共對考驗的回應。

鍾鳴九

（抗疫新階段）