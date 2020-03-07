俄擬逐違隔離令華人 華使館交涉

目前有80名在俄中國人因違反自我隔離令，被集中隔離。

約80人違令 暫集中隔離

中國駐俄大使館周四（5日）發文，稱近來莫斯科地區法院對違反俄隔離規定的部分中國公民作出驅逐出境等判決，部分中國人提出上訴被駁回。文中提及一名中國留學生抵達莫斯科後，收到要求14天自我隔離的命令，惟其間被發現外出購物。3月3日，其案件二審開庭時辯護律師表示，該學生及家長並非有意違反隔離令，且對社會及公眾健康並未造成危害，希望推翻一審判決。法官表示，在莫斯科、聖彼得堡的外國人，只要觸犯俄聯邦相關法律即被判處驅逐出境等行政處罰，當事人仍可向上級法院申訴。

中國大使館稱，一直通過外交途徑，包括照會、會談等跟俄外交部、科教部、莫斯科市政府、有關高校等部門溝通，同時為中國公民提供領事保護和法律援助；館方將繼續密切關注公民被遣返一事，與俄方交涉，維護中國公民權益。

被罰者：入境簽同意書不知罰則

大使館3月1日發文提及，莫斯科市政府經過檢查，將80名涉嫌違反隔離規定的中國公民集中在察里津諾康復中心等地點隔離。「澎湃新聞」引述被隔離的中國遊客稱，入境時被要求簽隔離同意書，當時不了解若不遵守隔離令會被逐出境且5年不得入境。俄羅斯採取嚴格措施防疫，當局授權在地鐵和電車等公共交通上使用人臉識別技術，識別可能沒執行隔離令的人。

（抗疫新階段）