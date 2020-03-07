新冠病毒入侵細胞影像曝光

中新社報道，國家感染性疾病臨牀醫學研究中心/深圳市第三人民醫院與南方科技大學合作，在1月27日從一名新冠肺炎病毒患者肺泡灌洗液中分離出病毒株，完成基因組測序和鑑定。這是科研人員首次在冷凍電子顯微鏡（可觀察被凍結至零下196℃的病毒樣本）下觀察到新冠病毒的真實形貌，並發現到該病毒入侵宿主細胞中的一個重要中間狀態——此時病毒正處於識別和附着宿主細胞後，準備與細胞發生融合的時期。研究成果周四（5日）發布在聚焦生物科學的預印本論文網站bioRxiv。

深圳研究：危重患者肺呈古銅色

另據「澎湃新聞」報道，研究團隊還發布首宗危重患者的全肺活檢病理報告，研究對象為一名做了肺移植手術的66歲危重新冠肺炎患者，對除下的受感染肺部做活體檢驗，發現該肺表面呈古銅色，部分出血壞死，大量的肺間質纖維化，部分透明變性，肺出血性梗死。團隊推測上述情况可能導致病人出現嚴重呼吸衰竭。研究日前在預印本論文網站Preprints更新發布，未經同行評議。

（抗疫新階段）