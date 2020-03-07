武漢大學分析8000個案 無症狀者僅兩成男性 研究：女性潛伏期長 籲隔離逾14天

澎湃新聞報道，武漢大學醫院的醫療團隊周二（3日）在預印（preprint）論文網站SSRN上發表一篇英國醫學期刊《刺血針》（The Lancet）預印本論文，研究男性和女性感染新冠肺炎的潛伏期、發病時間和症狀等方面的差異。

重症患者近六成男性

研究團隊在數據庫搜索截至2月14日發表的病例分析文章，並檢視所在醫院的確診患者。通過分析1月1日至1月29日入院或確診的6013名患者，及截至2月20日前確診的2045名患者數據，發現確診患者多為男性，其中975名重症患者中有近59%是男性，另在59名確診時未有發病症狀的患者中，女性佔47人（79.7％）。

稱因激素致免疫力強 感染不發病

論文指出，數據顯示女性症狀相對較輕，而且可能比男性有更長潛伏期，前期女性未能確診不代表女性沒被感染，只是其症狀較輕或無症狀。研究團隊認為，性激素和免疫系統之間的相互作用，使男性比女性更易受病原體侵害，女性趨向於產生更強的免疫反應，這有助於她們更快地清除感染並降低疾病持續發展的風險。但只要病毒感染仍存在，病毒就會不停攻擊人體免疫系統。在突破免疫系統前，人體並沒任何症狀，這就是潛伏期。論文稱，「當你的免疫力能夠抵禦病毒更長的時間，但又不能完全殺死它時，你就會有更長的潛伏期。」

團隊又發現，武漢的男性確診個案的比例隨時間逐漸下降，而確診女性比例則逐漸上升，由1月1日的34%升至1月26日的45％。論文認為，感染病毒的男女最終人數應相差不多；隨着時間推移，更多潛伏期長的女性患者將被確診。論文指出，女性的無症狀發病和長期潛伏期將對新冠病毒的傳播產生重要影響。研究團隊表示，女性若有明顯接觸史，應立即做檢測，並延長14日隔離觀察期，呼籲盡快對女性採取相應的疾控措施，「也許這將加快這一疾病的終結並降低其控制成本」。

有學者質疑數據不足證立論

不過，「界面新聞」引述一名免疫學家表示，該研究有缺陷，尚不足以支撐其論點。如果是基於性激素和免疫系統之間的相互作用原理來分析男女性對新冠病毒的易感染程度與潛伏期，在樣本選擇上應當去除停經後年齡段的女性與同年齡段男性，其次還應該去除孕婦，因為女性絕經後男女的性激素水平趨同。如這一年齡段男女感染水平依然有明顯差異，還應尋找外出史、接觸人群等原因；判斷發病時間也與患者自身敏感度有關，每個人可能都不一樣。

該免疫學家又認為，該研究雖然基於激素理論，但缺乏患者激素水平數據做參考，僅是進行數據分析，價值有限。

（抗疫新階段）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676