美眾院通過台北法案 壓倒性票數贊成 中方：逆潮流而動

美國之音報道，根據眾議院版本，國會認為美國政府應支持台灣強化外交，對於顯著強化、增進或升級與台灣關係的國家，應研議以適當及符合美國利益的方式，提升美國與該等國家的經濟、安全及外交交往。國會意見認為，美國政府應適當爭取台灣在國際組織上的參與權利，包括會員或觀察員身分。法案還包括強化台美經濟合作部分。

促華府支持台灣外交

北京：堅決反對

外交部對美方這一法案表示堅決反對。發言人趙立堅昨日在記者會上表示，「美國早在40多年前，就在一個中國原則基礎上同中國建交，現在卻阻撓其他主權國家同中國發展正常國家關係，這毫無道理，也是逆潮流而動」，又強調一個中國原則是人心所向，大勢所趨，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守國際法和國際關係基本準則，採取切實措施，阻止有關議案通過成法，慎重妥善處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海和平與穩定。

蔡英文感謝 冀台美簽署貿易協定

另據中央社，台灣總統蔡英文昨日（5日）在總統府接見美國在台協會主席莫健，感謝美國眾議院表決法案，並表示期盼台美能夠簽署雙邊貿易協定（BTA）。

《台灣盟邦國際保障及強化倡議法案》，依據英文全名首字母簡稱為TAIPEI Act，中文簡稱「台北法案」，去年5月由美國共和黨參議員加德納（Cory Gardner）等4名參議員提出，去年10月經參議院院會以「一致同意」方式表決通過，送交眾議院審議。待兩院版本達成共識後，法案將送交美國總統特朗普簽署，並正式發布實施。