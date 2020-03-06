美眾院通過台北法案 壓倒性票數贊成 中方：逆潮流而動

【明報專訊】美國國會眾議院4日以415比0的壓倒性票數表決通過「台北法案」，支持台灣強化在印太地區與全球國家的正式外交關係和非官方伙伴關係。中國外交部對此表示堅決反對，稱法案「逆潮流而動」。
美國之音報道，根據眾議院版本，國會認為美國政府應支持台灣強化外交，對於顯著強化、增進或升級與台灣關係的國家，應研議以適當及符合美國利益的方式，提升美國與該等國家的經濟、安全及外交交往。國會意見認為，美國政府應適當爭取台灣在國際組織上的參與權利，包括會員或觀察員身分。法案還包括強化台美經濟合作部分。
促華府支持台灣外交
北京：堅決反對
外交部對美方這一法案表示堅決反對。發言人趙立堅昨日在記者會上表示，「美國早在40多年前，就在一個中國原則基礎上同中國建交，現在卻阻撓其他主權國家同中國發展正常國家關係，這毫無道理，也是逆潮流而動」，又強調一個中國原則是人心所向，大勢所趨，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守國際法和國際關係基本準則，採取切實措施，阻止有關議案通過成法，慎重妥善處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海和平與穩定。
蔡英文感謝 冀台美簽署貿易協定
另據中央社，台灣總統蔡英文昨日（5日）在總統府接見美國在台協會主席莫健，感謝美國眾議院表決法案，並表示期盼台美能夠簽署雙邊貿易協定（BTA）。
《台灣盟邦國際保障及強化倡議法案》，依據英文全名首字母簡稱為TAIPEI Act，中文簡稱「台北法案」，去年5月由美國共和黨參議員加德納（Cory Gardner）等4名參議員提出，去年10月經參議院院會以「一致同意」方式表決通過，送交眾議院審議。待兩院版本達成共識後，法案將送交美國總統特朗普簽署，並正式發布實施。