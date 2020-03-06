稱防病情復發 武漢方艙停辦出院

需測抗體 7天後陰性方准出院

澎湃新聞報道，武漢市江岸方艙醫院周三發布緊急通知稱，為減少病情復發，確保病人徹底治癒，達到「零回頭」目標，醫院決定從3月5日開始，對所有擬出院病人抽血加做病毒抗體免疫球蛋白M（IgM）與免疫球蛋白G（IgG）的檢查。

國家衛健委在3月4日發布最新版新冠肺炎診療方案，在病原學檢查上新增了血清學檢測。相對應地，要排除疑似病例，需滿足間隔至少24小時的連續兩次新冠病毒核酸檢測陰性，且發病7天後新冠病毒特異性抗體IgM和IgG仍為陰性。

醫院負責人：料不會暫停太久

「界面新聞」援引武漢市漢陽國博方艙醫院負責人表示，目前武漢疫情指揮部也已下發通知，要求全市所有方艙醫院暫停辦理病人出院程序。此前，方艙病人要滿足4條標準方可出院，分別是滿足連續至少7天體溫正常，核酸檢測兩次陰性，電腦斷層掃描報告對比有明顯的吸收，以及改善血氧飽和度達到95%以上。病人達到出院標準後，還需要經過管牀醫生、醫療組長、專家組及組長簽字等4道審核。另一家方艙醫院的負責人認為暫停時間不會太久，又表示該方艙此前一直有查血的流程。

自2月以來，武漢陸續徵用改造市內體育場館、會展中心等共16個地點作為方艙醫院，集中收治新冠肺炎輕症患者，共提供牀位逾1.3萬張。隨着確診病例減少，3月1日，武漢礄口武體方艙醫院率先「休艙」。

（抗疫新階段）