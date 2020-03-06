孫春蘭視察 住戶樓上喊造假 京消息人士：習擬訪武漢 料先赴金銀潭

北京消息人士對本報稱，習近平擬於近期前往湖北武漢視察新冠疫情防控工作。習近平1月28日在北京會見世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）時稱，「這一次的疫情防控工作，我一直是在親自指揮、親自部署」，但他僅於上月10日和本月2日，分別在北京的社區和科研機構考察，其餘與防疫工作相關的公開行程均不屬第一線。

為防意外 習料慰問警察公僕社區

消息人士稱，雖然中央尚未確定疫情轉捩點已到，但疫情傳播已有所緩和後，習近平料於近期親臨武漢。他稱，習近平料將抵達最先收治患者的金銀潭醫院考察，包括武漢版「小湯山」的火神山醫院、雷神山醫院也是行程之一。此外，習近平也將進入社區慰問武漢當地居民。知情者表示，中國科學院武漢病毒研究所以及百步亭社區也是計劃行程，但為防止意外狀况，官方將選擇安排如警察社區或公務員社區。

相比之下，擔任中央領導小組組長的國務院總理李克強，1月27日「受習近平委託」到武漢考察指導防疫工作；擔任中央指導組組長的副總理孫春蘭，自1月22日起長駐武漢。

住戶稱扮送菜送肉 實則工作不足

孫春蘭昨晨到武漢青山區翠園社區的屋苑「開元公館」，實地察看社區防控和群眾生活保障情况。網傳短片顯示，多名住戶在樓上高叫「假的，全部是假的」。國務院屬下《經濟日報》的微信公號「陶然筆記」報道，住戶主要反映的是社區物業假裝讓志願者送菜送肉給業主、實際工作不足的情况。這是官媒罕有證實領導人落區遇到抗議。另有網上消息稱，武漢市政府日前推出平價豬肉，但民眾根本買不到，認為是虛假宣傳。

官媒：已派人逐戶上門了解

新華社昨報道，針對民眾現場反映的困難和問題，孫春蘭立即要求省、市領導深入調查，不迴避矛盾，杜絕形式主義、官僚主義，要堅持務實作風，實事求是、切實解決問題，提升群眾滿意度。中央指導組昨日下午召開專題會議，研究進一步做好群眾生活保障工作，強調要打通生活物資供應和社區服務的「最後一公里」，做好社區群眾的心理疏導工作，讓他們居家生活更安心。「陶然筆記」透露，武漢市已派人對社區的3000多戶居民逐一上門，入戶調查，了解民眾具體訴求後着手解決。

明報記者

（抗疫新階段）

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