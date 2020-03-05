美20參議員促英慎慮用華為

稱華為將帶來安全私隱經濟威脅

英國下議院周三（4日）就採用華為所帶來的安全影響辯論。路透社報道，這些參議員在給英國下議院成員的信中寫道，「鑑於華為帶來的重大安全、私隱和經濟威脅，我們強烈敦促英國重新考慮其最近的決定，採取措施減輕華為的風險，並與美國未來在此問題上緊密合作」。

這封信獲得了參議院全院100名成員中五分之一議員的簽名，其中包括美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）、情報委員會主席共和黨人伯爾（Richard Burr）和該委員會的副主席民主黨人沃納（Mark Warner）。美國42名共和黨及民主黨眾議員在1月也發出了一封類似的信函。

據英國《每日郵報》報道，在昨日的辯論中，保守黨議員要求政府將華為從英國的5G網絡中排除。英國首相約翰遜今年1月宣布允許華為「有限度」參與通訊網絡建設，提供英國不超過35%的5G基礎設施。

另外，華為法國副總裁張明剛昨日表示，無論法國政府是否決定使用華為5G網絡，華為都將在法國建廠。法國政府早前表示，華為可能會受到限制，法國將優先選擇歐洲營運商。

（中美角力）