美為確保中國遵守協議 梅努欽:不因疫情停關稅

路透社報道，梅努欽（Steven Mnuchin）在眾議院籌款委員會的聽證會上說：「我們目前沒有考慮（暫緩關稅）這個問題，但隨着事態的發展，我們將研究我們認為有用的所有選項，以幫助中小企業和受影響的特定經濟領域。」

稱將研究所有選項助中小企

中美1月簽署第一階段貿易協議後，美國上月14日對價值1200億美元中國貨品下調一半關稅，從15%降至徵收7.5%的關稅，對另外價值2500億美元的中國商品則維持徵收25%的關稅。

現時美國經濟受疫情和貿易戰雙重影響，但特朗普政府堅持維持關稅，並表示這對確保中國遵守協議條款非常重要。

美服務裝界：降息僅減借錢成本

向來反對加徵關稅的美國服裝鞋業協會（AAFA）主席黑爾芬拜因（Rick Helfenbein），昨日在《福布斯》雜誌撰文，呼籲政府推倒關稅大牆，形容「美國政府若要挺零售業，只要動動簽關稅文件的筆就行」。文章指，很多零售業者需要借錢才能支付關稅帶來的費用，供應鏈因疫情受到進一步干擾，有的品牌去了東南亞國家，但重建供應鏈需要3至5年，而且原材料往往來自中國。降息只能降低借錢的成本，「而我們根本不需要這些關稅」。

美肯定解放軍防疫

另外，中國國防部昨日發布消息稱，國務委員兼國防部長魏鳳和3日應約同美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）通話，提及中國防控新冠肺炎疫情有關情况。國防部稱，埃斯珀對中國軍隊為防疫所作的努力表示讚賞，並表示願加強防疫抗疫方面的交流合作。

魏鳳和還表示，中美兩軍要認真落實兩國元首共識，堅持協調、合作、穩定的總基調，本着平等和相互尊重精神通過對話磋商解決分歧，推動中美關係沿着正確軌道向前發展。

（綜合報道）

（中美角力）