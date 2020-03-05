海關總署共檢出75病例

海關總署表示，世界衛生組織（WHO）已將新冠肺炎全球風險級別調為最高級別「非常高」，隨着境外新增個案數量持續多日超過境內，疫情輸入風險持續加大。相關負責人指出，海關密切跟蹤研判境外疫情發展，及時調整檢疫查驗的重點國家和地區，對來自疫情嚴重國家或地區的交通工具全部實施登臨檢疫及消毒，切斷傳播途徑；同時在口岸嚴格檢疫伊波拉、拉沙熱（Lassa Fever）等重大傳染病，防止傳入造成疫情疊加。

疾控：邊檢僅能查出明顯發燒

另外，國家衛健委昨發布第七版「新型冠狀病毒肺炎診療方案」，首次提到「要注意境外輸入性病例導致的傳播和擴散」。中新社引述中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光指出，對於境外輸入病例檢測和防控，既要了解國外疫情流行程度，也要知道相關國家跟中國的人員來往情况，從海關出入境檢疫就開始注意，根據嚴重程度，分為高、中、低風險，採取不同措施。曾光說，在邊檢時只有明顯發燒症狀可以查出來，部分來自國外疫區的人員也需醫學觀察14天，發病者則要及時隔離治療。

外交部發言人趙立堅昨在記者會表示，中方一直密切關注全球疫情發展形勢，始終秉持人類命運共同體理念，本着公開、透明和負責任態度加強國際防疫合作。他又批評個別傳媒稱新冠病毒是「中國病毒」極不負責任，企圖讓中國背製造疫情災害的黑鍋，完全是別有用心，「我們要共同反對『信息病毒』、『政治病毒』」。

（抗疫新階段）