海關總署共檢出75病例

【明報專訊】海關總署昨日通報稱，截至前日，內地海關一共發現入境有症狀旅客6728人，其中779宗屬新冠肺炎疑似病例，檢出75宗新型冠狀病毒核酸檢測陽性病例，均按國務院聯防聯控機制工作要求移交或者通報相關衛生健康部門處置。
海關總署表示，世界衛生組織（WHO）已將新冠肺炎全球風險級別調為最高級別「非常高」，隨着境外新增個案數量持續多日超過境內，疫情輸入風險持續加大。相關負責人指出，海關密切跟蹤研判境外疫情發展，及時調整檢疫查驗的重點國家和地區，對來自疫情嚴重國家或地區的交通工具全部實施登臨檢疫及消毒，切斷傳播途徑；同時在口岸嚴格檢疫伊波拉、拉沙熱（Lassa Fever）等重大傳染病，防止傳入造成疫情疊加。
疾控：邊檢僅能查出明顯發燒
另外，國家衛健委昨發布第七版「新型冠狀病毒肺炎診療方案」，首次提到「要注意境外輸入性病例導致的傳播和擴散」。中新社引述中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光指出，對於境外輸入病例檢測和防控，既要了解國外疫情流行程度，也要知道相關國家跟中國的人員來往情况，從海關出入境檢疫就開始注意，根據嚴重程度，分為高、中、低風險，採取不同措施。曾光說，在邊檢時只有明顯發燒症狀可以查出來，部分來自國外疫區的人員也需醫學觀察14天，發病者則要及時隔離治療。
外交部發言人趙立堅昨在記者會表示，中方一直密切關注全球疫情發展形勢，始終秉持人類命運共同體理念，本着公開、透明和負責任態度加強國際防疫合作。他又批評個別傳媒稱新冠病毒是「中國病毒」極不負責任，企圖讓中國背製造疫情災害的黑鍋，完全是別有用心，「我們要共同反對『信息病毒』、『政治病毒』」。
（抗疫新階段）
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