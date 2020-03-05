疫苗獲階段成果 軍科院：盡快臨牀 科研指病毒現兩變異亞型 高侵略性佔七成

政治局常委促集中優勢力量

中央政治局常務委員會昨日召開會議。新華社報道，會議強調，要加大科研攻關力度，把優勢力量集中到解決最緊迫問題上來，繼續加強病毒溯源和傳播機理研究，藥品疫苗、檢測試劑、醫療裝備等研發要同臨牀救治緊密結合、與防控一線相互協同，加強病理學等基礎醫學研究，更好指導臨牀實踐。

曾研SARS伊波拉 陳薇被視種子選手

由陳薇少將領銜的解放軍團隊在1月26日進駐武漢。《科技日報》1月29日曾報道，軍事醫學研究院10餘支科研團隊，已圍繞新冠病毒病原傳播變異、檢測試劑疫苗抗體研製等方面，開展科研攻關。央視周二「新聞聯播」報道，國家主席習近平2日到軍事醫學科學院調研，稱陳薇團隊「聞令即動、爭分奪秒，集中力量展開應急科研攻關」，在疫苗研製取得重要階段成果。陳薇表示，會「力爭在最短時間內，將我們正在研製的重組新冠疫苗推向臨牀、推向應用，為打贏這場疫情防控阻擊戰提供堅強的科技支撐。」

前日的「新聞聯播」，軍事醫學研究院展示了針對疫情的科研成果，涉及檢測試劑、藥物和疫苗等。據公開信息，軍事醫學研究院是全軍乃至全國頂級醫學研究機構，在國際也佔一席之地。陳薇現年54歲，在SARS和伊波拉病毒研究作出過重要貢獻。2003年，陳薇團隊證明干擾素ω在體內外能有效抑制SARS病毒增殖，使1.4萬名醫護獲得有效防護。2015年，團隊研發的伊波拉疫苗在疫情最嚴重的西非國家開展臨牀試驗，是中國自主研製的疫苗首次獲得境外臨牀試驗許可。澎湃新聞稱，在這次新冠疫苗研製競爭中，陳薇被視為「種子選手」。

據「第一財經」報道，除了解放軍，目前已有包括中國在內等多個國家的藥企、高校醫學院與研究所、科研團隊、中國疾控中心等機構，投入研發新冠肺炎疫苗，分別從滅活疫苗、亞單位疫苗、病毒載體疫苗、核酸疫苗等不同技術路徑攻關。

不過疫苗攻關迎來新變數，一份最新研究揭示，新冠病毒已出現變異。澎湃新聞報道，中國科研團隊發現，新冠病毒已於近期產生了149個突變點，並演化出「L」和「S」兩個亞型。研究指出，其中L亞型佔比70%，更具侵略性，傳染力更強。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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