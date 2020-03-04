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中國
2020年3月4日星期三
中國新聞
浙江現8確診 為返國意餐廳同鄉 同經上海入境 當局追蹤71密切接觸者
華僑之鄉 約10萬青田人居意
曾訪嚴重疫區者 入境北上廣要隔離兩周
應勇：監所是防控重點
派包機伊朗撤僑 留學生優先
李文亮同組醫生染疫病逝
鍾南山帶領「入黨」儀式
中國評論：習視察泄軍方為抗疫王牌 ／文：孫嘉業
反制中方驅3記者 美限5官媒60人下周離境
助朝黑客「洗錢」 兩華人遭美制裁
人工繁殖大熊貓達600隻
黃山發現兩哺乳類新物種
直播賣衫
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【明報專訊】內地疫情持續，不少商場人流疏落，帶動近日網店大量出現。圖為株洲市一家服裝市場的服裝店裏，女模特兒現場直播售賣服裝。
（新華社）
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浙江現8確診 為返國意餐廳同鄉 同經上海入境 當局追蹤71密切接觸者
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