反制中方驅3記者 美限5官媒60人下周離境

綜合外媒報道，美國早前將新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、中國日報與《人民日報》（海外版）的美國總代理海天發展公司等5家機構列為「外國使團」，認為這些機構受中國政府控制，因此適用針對駐美外交機構的規則及限制。中國其後以《華爾街日報》發表「辱華」文章為由，驅逐其3名記者。

蓬佩奧：不限5機構報道

美國周一宣布的新措施，即針對上述5家中國官媒，要求將中國籍員工總數減少至100人。目前這些機構共計約有160名中國籍員工，意味着有60人須於3月13日新政策生效之前離開美國。國務院表示，此舉不是驅逐中國記者，也並非針對這些機構發布的任何特定內容；5家機構將有權決定留下哪些員工，無論是記者、管理人員或者其他僱員。國務卿蓬佩奧在一則聲明中稱，美國也不會限制5家機構的報道，新措施是希望「促使北京對美國和其他在華外國媒體採取更加公平和互惠的態度」。

有美國高級官員則對《紐約時報》表示，該限制旨在懲罰中國系統性扼殺在華外國記者的新聞自由。據悉目前在中國，有大約100名美國記者為美國和其他外國媒體工作。相比之下，僅在2019年，美國就向中國記者及家屬發放了425個媒體簽證。駐華外國記者協會周一發布的一份報告稱，中國近年多次因對報道內容不滿而拒絕延續或縮短一些常駐外國記者的長期簽證。

外交部：莫須有政治打壓

外交部發言人趙立堅昨天表示，美國「基於冷戰思維和意識形態偏見，以莫須有的理由對中國媒體駐美機構進行政治打壓」，中方對此堅決反對並予以強烈譴責。他說，美方暴露出其所謂新聞自由的虛偽性，是「赤裸裸的雙重標準和霸權欺凌」。敦促美方立即糾正錯誤，表示中方保留作出反應和採取措施的權利。

中國社科院美國問題專家張國慶對中通社表示，「美國打壓、限制中國媒體這一戰場其實早已開闢，不過此次將鬥爭公開化、擴大化了。」他說，美國此舉看似裁減媒體人數，實則減少了中美間的文化、人文交流以及兩國人員往來，美國愈來愈關閉中國交流的大門，是「危險的信號」。