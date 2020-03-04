派包機伊朗撤僑 留學生優先

庫姆為首現確診病例城市

庫姆位於德黑蘭西南方約150公里，是伊朗的宗教聖城之一。這次是伊朗第一個出現確診病例的城市。《環球時報》報道，中國駐伊朗大使館人員證實確有包機一事，但未提供更多細節。一名居住在德黑蘭的華人昨日表示，第一架包機將於當晚抵達德黑蘭，由中國南方航空公司運營，估計可搭載200餘名旅客。接下來幾天，可能還會有數架包機接滯留在伊朗的中國人回國。

伊朗新冠肺炎疫情持續惡化，該國截至昨日已累計確診達2336宗，累計死亡77人。報道引述當地華人「老七」表示，由於中國與伊朗都是受疫情影響較嚴重的國家，現在伊朗飛中國的商業直航已完全中斷，繞行第三國的航班基本也僅剩經莫斯科和曼谷轉機兩條路線。老七說，「我認識的伊朗華人現在90%想回國」。

中國疫控專家赴伊朗援助

中國疾病預防控制中心官網周一（2日）發布消息稱，該中心病毒病所研究員馬學軍赴伊朗援助新冠肺炎疫情防控，將利用中國已初見成效的防控策略和經驗，幫助伊朗衛生部門加強應對能力，遏制疫情在全球的擴散，防止對中國反向輸入。馬學軍在臨行前，疾控中心主任高福到病毒病所向他送行，希望他利用此次疫情防控的經驗、發揮中國專家組的技術特長。

2月28日，世界衛生組織宣布，將新冠肺炎全球風險級別提高為「非常高」。當日，應中國紅十字會請求，病毒病所緊急派出馬學軍赴伊朗，執行中國紅十字會援助伊朗新冠肺炎疫情防控任務，指導伊朗方面開展新型冠狀病毒實驗室檢測。

（抗疫新階段）