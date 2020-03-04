浙江現8確診 為返國意餐廳同鄉 同經上海入境 當局追蹤71密切接觸者

除湖北外內地另一個重災區浙江，前日將新冠肺炎疫情防控應急響應級別由一級降低至二級，昨日官方通報稱，新增7宗確診個案全部由意大利輸入，截至前日該省累計確診病例為1213宗，1人死亡，麗水市多了這8宗境外輸入個案之後累計病例增至25宗。

中新社報道，浙江省防控工作領導小組辦公室常務副主任、浙江省政府副秘書長陳廣勝表示，中國國內疫情雖然不斷得到有效控制，但境外疫情卻開始呈現多點蔓延的態勢，尤其浙江對外開放程度較高，必須高度警惕疫情反向傳播的嚴重威脅。他說，浙江的疫情防控工作仍處於關鍵階段，要繼續堅持底線思維，打好疫情防控戰役的「下半場」。

最先確診者 意大利當餐廳服務員

青田縣通報稱，最先確診的意大利輸入個案是31歲的王女士，她在貝加莫的餐廳當服務員，上月16日開始出現咳嗽、頭痛等症狀，上周三（2月26日）從米蘭出發，途經俄羅斯首都莫斯科，翌日飛抵上海浦東機場，上周五（2月28日）進入青田，即被隔離，周日夜晚確診。

與王女士同機並一起包車返回青田的還有6人確診，年齡介乎23至36歲，包括她的丈夫蔣先生、胞弟王先生及4名餐廳同事。另一名確診患者、34歲的葉先生，則於上周五先從意大利到德國，翌日到達上海，同日包車進入青田並被隔離，3月2日被確診。中新社引述意大利青田總商會榮譽會長周勇表示，隨着意大利確診患者數量上升，醫療資源緊張，華僑受到了比較大的影響。如果沒有較好的疫情防控措施，有可能接下來回國的人會愈來愈多。

上海市衛健委發言人鄭錦昨在記者會上稱，上海市疾控中心獲悉上述情况後，主動與浙江省疾控中心等有關部門聯繫，並立即啟動調查，現已追蹤到在滬密切接觸者71人，都已採取隔離措施，後續防控措施正在進一步落實中。上海方面調查發現，浙江新增的7名來自意大利的患者，入關時體溫等未見異常，他們都是從浦東機場直接包車返回青田，沒有在上海逗留。

貝加莫未列11個封鎖城鎮之列

貝加莫靠近阿爾卑斯山，距離米蘭僅約60公里，屬於倫巴第大區，香港政府已對該區發出紅色外遊警示，但貝加莫並不在意大利封鎖的11個城鎮之列，距離意國最先爆發疫情的科多尼奧（Codogno）也有約100公里。此前，寧夏和北京分別確診2宗從伊朗回國的個案，深圳則確診一名從英國途徑香港機場再搭船到蛇口的患者。目前，境外輸入內地的確診個案累計達到13宗。

（綜合報道）

（抗疫新階段）

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