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商家各自擺放取餐箱

【明報專訊】內地抗擊新冠肺炎疫情仍在持續，符合條件的企業也陸續復工復產。圖為昨日北京一處外賣商家較為集中的樓宇外，各商家擺放了各自的取餐箱，方便不能入樓取餐的送餐員拿取外賣。

（中新社）

（武漢肺炎）

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