中小企延期還本付息 最長至6月底

北京超市菜店 補助金最高150萬

人民網報道，銀保監會、央行、國家發展改革委、工業和信息化部、財政部近日聯合印發《關於對中小微企業貸款實施臨時性延期還本付息的通知》，針對中小微企業提出的最新幫扶政策。銀保監會有關部門負責人表示，2020年1月25日至6月30日期間，如果中小微企業受疫情影響不能按時還本付息，可以向銀行提出延期申請。銀行可根據企業受疫情影響和經營狀况，給予企業一定期限的延期還本付息安排，最長可以延長至2020年6月30日，免收罰息。此外，對於少數受疫情影響嚴重、恢復周期較長且發展前景良好的中小微企業，如果企業有更長期限的貸款延期還本需求，銀行業金融機構可根據實際情况與企業協商確定另外的延期安排。

另據中新網，北京市商務局也助生活性服務業企業復工復產。除了延續往年支持方向、保持政策連續性基礎上，加強了與防疫期間市政府有關政策的銜接，將給予符合申請條件的不同企業1萬到150萬元人民幣補助金。

（武漢肺炎）