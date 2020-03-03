機票低至0.3折 深圳飛成都5元

《成都商報》報道，現在打開攜程、飛豬等機票購買平台，會發現幾十元、百多元白菜價般的機票遍地都是。在疫情影響下，上座率大幅萎縮的航空公司開始「自救」，打折成為很多航空公司的方法之一。

上海飛重慶為例，2月29日，春秋航空最低出現0.3折的機票價格，每張49元。據攜程相關人士表示，不僅是上海飛重慶，廣州到海南多個城市同樣出現白菜價機票。其中正預售的3月10日機票，只有1折到1.5折，廣州至海口最低每張200元。廣州至三亞同樣最低200元。

攜程的數據顯示，廣州到西部不少城市的票價都以不足1折出售。其中，2月29日，廣州至成都0.7折，最低只需120元一張。廣州至重慶最低0.6折，每張89元。而在3月1日，深圳飛成都的機票還曾出現每張5元的價格，有網民對此表示，「以前還是飛的（士），現在飛公交（巴士）」。

疫情倘至5月份 業界料失千億元

《21世紀經濟報道》引述旅遊界人士說，「但現在怎麼出門？很多景點沒開，外出得戴口罩，我也怕人群太多的地方。」攜程相關人士則表示，「目前出行的人群，我們認為主要以返程、復工的旅客居多，其次是有硬性商務出行需求的旅客。」而對於機票價格何時將反彈，目前還難以預計。

中國民航管理幹部學院客座教授邱連中分析稱，保守估算中國民航2月份收入損失達到近370億，3月份行業預計的收入損失會在350億左右，如果疫情持續到4至5月份，行業的收入損失總額有可能接近1000億。

（武漢肺炎）